Esposa de Carlos Vives entiende el beso de fan

Miami.- (Notimex) El cantante colombiano Carlos Vives dijo que su esposa la modelo, Claudia Helena Vásquez, entiende las expresiones de cariño del público como el beso que le “robó” una fan mexicana durante un concierto en Montreal, Canadá, hace unos días. “A mi me soprendió toda la reacción y comentarios, porque bueno Claudia esta acostumbrada a esas expresiones de cariño de nuestro público y especialmente de las chicas”, señaló el intérprete de Vallenato a la cadena Univisión. “Es una relación natural con el público y con las mujeres, yo creo que es una relación bien sana y ese cariño no va más allá del beso de cariño y del aprecio por el trabajo del artista y no puede uno darle matices diferentes al cariño”, agregó el cantante. La fan en cuestión es la mexicana Aracely “Chely” Torres, quien trabaja como locutora en una emisora en Montreal y quien vive desde hace 17 años en Canadá, casada y con un hijo. Ella estaba acreditada para cubrir el concierto del pasado 13 de julio. La mujer tuvo la oportunidad incluso de tomarse una foto con Vives antes del concierto, pero luego cuando transcurría el tema “Carito”, la mexicana aprovechó un descuido de la seguridad y fue a darle un beso en la boca al cantante, quien no opuso mucha resistencia. El video del beso le dio la vuelta al mundo del entretenimiento latino, le ocasionó “bullying” en redes sociales y un problema en su matrimonio a la mujer, quien pidió “mil disculpas” a Vásquez al señalar que se dejó llevar “por los impulsos” al afirmar que “soy su fan, amo su música y lo amo a él como artista”. Vives comentó a su llegada a Miami que no cree que la fan “haya hecho algo malo” ni que este buscando “empatarse conmigo” ya que sólo fue “un momento de ahí del concierto que se vive así natural. Yo creo que mis conciertos son familiares y yo creo que no hay maldad en nosotros”. El cantante dijo que fue “coincidencia”, pues el controversial beso se produce a unos días de que se lance al mercado el sencillo “Robarte un beso” en el que colabora su compatriota el joven cantante de reggaetón Sebastián Yatra, según adelantaron medios colombianos.