Esperan fuerte debate entre John Cornyn y Royce West

Para el Senado de EU

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- La primera vez que Royce West ganó una elección, hizo algo de historia en 1974 al convertirse en el primer presidente de clase afroamericana en la Universidad de Texas en Arlington. Desde entonces, ha dejado su huella en el norte de Texas.

West aseguró los fondos para la primera universidad pública y la Facultad de Derecho de Dallas durante su carrera de 26 años como senador demócrata del estado.

Disfrutó de una carrera legal repleta de estrellas, trabajando con los Dallas Cowboys. Una parte de su vida fue revelada en la pantalla grande cuando fue retratado en la película Carter High.

El corredor de poder de Dallas, de 66 años, ha hecho que ganar parezca fácil. Desde que se postuló para el Senado estatal en 1992 y ganó, ha estado en un sendero planeador hacia la victoria, apenas sudando cada cuatro años mientras dominaba a sus oponentes, incluso si atraía a un rival.

Todo eso cambia ahora. West, conocido en los círculos políticos de Dallas-Fort Worth, se enfrenta a una multitud de demócratas ansiosos por expulsar al senador estadunidense John Cornyn, el antiguo titular republicano de San Antonio.

Estos candidatos utilizarán el extenso historial de votos de West para poner a prueba sus credenciales progresivas, en un momento en que los demócratas de todo el país están en desacuerdo sobre si respaldar a la vieja guardia o seguir a una nueva y más inflexible marca de liberales. Mientras tanto, el campo de Cornyn está enmarcando a West como el candidato a vencer.

West dijo que su récord es su fuerza y no una debilidad. Es el candidato con experiencia en la obtención de resultados, afirmó, y lo ha hecho negociando con personas del otro lado del pasillo.

“Soy un constructor de coaliciones dentro del Partido Demócrata”, enfatizó. “No siempre tengo razón, y no siempre estás equivocado. Pero debe haber algo en el medio en el que podamos estar de acuerdo”.

AUTORIDAD Y

RESULTADOS

Hay dos tipos de personas en la política, dijo el senador demócrata de Houston John Whitmire: el que muestra caballos y el que trabaja con caballos. Dijo que West es lo último.

“No habla demasiado, pero cuando lo hace, habla con autoridad”, apuntó Whitmire, el senador estatal más antiguo de Texas. “No le preocupa quién recibe el crédito; solo quiere hacer las cosas”.

Los demócratas del Senado describen a West como orientado a resultados, práctico y dispuesto a comprometerse.

“Si intento que se apruebe un proyecto de ley y esta vez no obtengo el 100 por ciento, pero obtengo el 60 por ciento, está bien”. Volveré y obtendré el otro 40 por ciento más tarde “, recalcó West.

West es físicamente imponente, con marca de 6-3 y hombros anchos que hacen referencia a sus días como jugador de fútbol americano universitario. Pero él no llama la atención. Raramente se destaca. Tiene una voz grave y barítona que rara vez levanta con ira.

En un estado que ha sido noticia por amenazas violentas, West es conocido por su comportamiento tranquilo. Muchos de sus colegas recuerdan un argumento de 2001 en el que un exsenador John Carona, casi un pie más bajo que West, cruzó el piso del Senado para golpear con enojo su dedo índice en el pecho de West. West era imperturbable.

“Tuvo suerte de que Royce no lo matara”, recordó un risueño senador Rodney Ellis, demócrata de Houston. “Mantiene la calma incluso en situaciones estresantes”.

LOGROS NO

PARTIDISTAS

Los logros de West son a menudo tangibles y no partidistas, indican los analistas.

Consiguió un subsidio para chalecos antibalas para la Policía un año después de que cinco oficiales de Dallas fueron asesinados. Patrocinó un programa que ofrecía un incentivo financiero para que los familiares acogieran a niños que de otro modo terminarían en hogares de guarda. Y luchó para que los créditos se transfirieran más fácilmente de los colegios comunitarios a las universidades de cuatro años.

En febrero, West dio a los demócratas municiones para bloquear la confirmación del entonces secretario de Estado David Whitley durante una audiencia sobre la investigación fallida que cuestionaba la ciudadanía de decenas de miles de votantes legales. Fue una rara muestra de fuerza por parte de los demócratas del Senado, que son fácilmente silenciados por la mayoría republicana.

“¿Cómo define la supresión de votantes?” West, con su manera de acusador en exhibición, repetidamente le preguntaba a un nervioso Whitley. Whitley calificó la pregunta como “irrelevante”.

“Usted es el secretario de estado, señor. Es relevante para mí si voy a votar por su confirmación “, respondió West.

Después de ese intercambio, West fue uno de los primeros demócratas del Senado en anunciar que votaría para bloquear el nombramiento del gobernador de Whitley, presionando a otros demócratas para que se unan para asegurarse de que tengan los números para derrocar a Whitley.

“Estas citas generalmente se deslizan, sin importar si son buenas o malas”, dijo Ed Espinoza, director ejecutivo de Progress Texas, un grupo de defensa liberal.

A FAVOR DE LA

COMUNIDAD

Si West gana en 2020, sería el primer afroamericano de Texas en unirse al Senado de los Estados Unidos. Lo mismo sería cierto para la miembro del Consejo de la ciudad de Houston, Amanda Edwards.

Ha pasado gran parte de su vida hablando en contra de la injusticia racial.

West ganó las primarias demócratas en su intento de ser el primer fiscal de distrito afroestadunidese de Dallas en 1986, pero se quedó corto en las elecciones generales.

Quería el trabajo porque dijo que las minorías no confiaban en el sistema de justicia.

“Quería asegurarme de que la oficina reflejara la diversidad de la ciudad”, manifestó.

En 1988, las familias del legendario equipo de fútbol Carter High lo contrataron para representarlos cuando uno de los jugadores fue acusado de inelegibilidad académica, lo que desencadenó una batalla legal.

Las acusaciones estaban cargadas de tensiones raciales en un momento en que las escuelas urbanas y suburbanas acababan de ser realineadas para jugar entre ellas.

“La razón por la que me pidieron que los representara es que sabían que pelearía”, aseveró.

West ganó la batalla legal para ayudar a Carter a permanecer en los playoffs, y el equipo ganó el campeonato estatal. Pero el título fue despojado cuando algunos de los niños fueron arrestados posteriormente por su participación en un robo.

La historia fue inmortalizada en la película de 2015 Carter High, en la que el músico David Banner interpretó el papel de un abogado llamado Royce West.

REFORMISTA

En los últimos años, West se ha posicionado como uno de los principales defensores de la reforma de un sistema de justicia penal que perjudica a las personas de color. Ha sido líder en aumentar el uso de cámaras corporales por parte de los agentes de policía y en combatir el perfil racial.

Pero en 1995, West copatrocinó un paquete de justicia juvenil que apuntaba a endurecer las penas para los delincuentes juveniles. El proyecto de ley, que él llamó “amor duro” en ese momento, redujo la edad de 15 a 14 años en la que los delincuentes graves podrían ser procesados como adultos.

Las auditorías estatales revelaron más tarde que la revisión afectó desproporcionadamente a las minorías y condujo a hacinamiento en las instalaciones de la Comisión Juvenil de Texas.

Cuando se le preguntó sobre la legislación, West dijo que el proyecto de ley era un paquete general, lleno de compromisos. Recordó haber luchado contra las llamadas para reducir la edad a 12.

Scott Henson, un investigador y defensor de la justicia penal de Texas, dijo que West fue un demócrata duro contra el crimen al principio de su carrera, como la mayoría de los demócratas y republicanos durante ese tiempo. Henson indicó que eso podría volver a perseguir a West.

“Es una persona de la mitad del camino que realmente está expresando el espíritu de la época”, manifestó. “Cuando la dureza con el crimen estaba realmente de moda, él era duro con la delincuencia. Ahora que estamos más orientados a la reforma, él está haciendo más ruido de reforma”.

CORNYN

VS. WEST

Cornyn, el titular republicano, ya ha puesto su mirada en West. El día que West anunció su participación, apareció un sitio web que lo caracterizaba como un liberal radical en temas como el aborto.

West señaló que apoya los derechos al aborto y tiene el historial para demostrarlo. Pero anteriormente estaba molesto con los grupos de defensa cuando votó a favor de proyectos de ley que requieren el consentimiento de los padres para menores que buscan abortos.

“Siempre me he puesto del lado de ser proabortista, pero en esa legislación en particular, mi creencia personal es que los padres deberían participar en esas decisiones”, aseveró.

Mucho en la forma en que el largo historial de votación de Joe Biden se ha ejercido contra él en su intento de ganar las primarias demócratas para presidente, los opositores de West tendrán la oportunidad de armarse de su pasado, indicó Sherri Greenberg, profesora del gobierno de la Universidad de Texas en Austin. .

“Tiene un historial bastante establecido, y lo que viene con eso puede ser bueno, malo o feo”, apuntó. “Tiene cosas que puede promocionar, y cosas que otros elegirán”.

Antes de que pueda llegar a Cornyn, West tendrá que ganar las primarias, una carrera que gira más a la izquierda que las elecciones generales.

Mientras que los competidores demócratas de West están guardando sus púas más agudas para Cornyn, se están diferenciando como alternativas nuevas a los políticos de carrera.

EDWARDS,

MILENIO

En su video inicial, Edwards se identificó orgullosamente como un milenio. Y mientras hacía campaña en Dallas, el territorio de West, el miércoles, el veterano de la Fuerza Aérea MJ Hegar dijo: “Texas está cansado de votar por los políticos”.

West ya ha obtenido el respaldo de 10 de los 12 demócratas en el Senado de Texas, extendiendo su red de apoyo en todo el estado. Los habitantes de Houston Whitmire y Ellis, comisionado del Condado de Harris, respaldarán a West sobre su candidato de la ciudad natal, Edwards.

West reconoció que algunos de sus competidores pueden parecer nuevos rostros para los votantes.

“Son más nuevos y los aplaudo por ser nuevos”, manifestó. Pero señaló que nuevo puede significar no probado.

“He sido una minoría en la fiesta minoritaria desde [el exgobernador] Ann Richards hace más de 20 años. Y todavía he podido hacer las cosas, y eso es porque he podido trabajar en ese pasillo”, indicó.” Espero que eso cuente para algo en esta primaria particular”.