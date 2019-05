Escuelas del DISD, entre las mejores de EU y Texas

Dallas, Tx.- Dos escuelas de Dallas ISD se encuentran entre las mejores preparatorias de los Estados Unidos, según la clasificación dada a conocer por la empresa de medios U.S. News & World Report para el 2019. School of Science and Engineering (SEM) obtuvo el 12º lugar, mientras que School for the Talented and Gifted (TAG) se ubicó en el 16º lugar. Ambas escuelas se encuentran en el Yvonne A. Ewell Townview Center.

Asimismo, las siguientes cinco escuelas de Dallas ISD forman parte de las 20 mejores escuelas en Texas: Science and Engineering Magnet (No 1); School for the Talented and Gifted (No 2); Irma Lerma Rangel Young Women’s Leadership School (No 6); Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts (No 14); y Judge Barefoot Sanders Law Magnet (No 17).

Tiffany Huitt, directora ejecutiva de las escuelas magnet en Dallas ISD y exdirectora de SEM, compartió su perspectiva sobre el porqué estas escuelas siguen obteniendo este reconocimiento nacional.

“Dice mucho de la calidad de la educación que ofrecemos en Dallas ISD”, comentó Huitt. “Continuamente estamos buscando la mejor manera de implementar iniciativas de aprendizaje. Contamos con un grupo de personas que trabajan arduamente en busca de poder ofrecer lo mejor a los estudiantes y eso se ve reflejado año con año en esta clasificación”.

De igual forma, enfatizó que aunque algunas escuelas no hayan logrado entrar en la lista, muchas de ellas han cambiado su estrategia y han logrado progresar.

“No solo en el aspecto académico, también en la programación, uno puede ver la clasificación y observar que hay escuelas que aunque no estén entre las mejores 20, mejoraron su lugar en relación a la clasificación del año anterior”, declaró Huitt.

El informe anual toma en consideración seis factores: preparación para la universidad, dominio de lectura y aptitud en matemáticas, desempeño en dichas materias, rendimiento de alumnos de escasos recursos escolares, amplitud del currículo de nivel universitario y el índice de graduación. Concretamente, la preparación para la universidad mide la participación y el desempeño en los exámenes de nivel avanzado (AP) y Bachillerato Internacional (IB).

Este año, el número de escuelas que U.S. News & World Report evaluó a más de 17,000 en todo el país – cifra que supera las 2,700 escuelas de 2018. Texas tiene el mayor número de escuelas entre las mejores 20, ya que tres de los planteles en el estado lograron colocarse en la lista.

BUSCAN

PROFESIONALES

Entre el personal docente de Dallas ISD se encuentran cientos de profesionales que han aprovechado el programa de certificación alternativa para aportar ideas nuevas y años de experiencia en sus campos profesionales a los salones de clases. En la actualidad, el distrito está en busca de profesionales que tengan las destrezas y experiencia necesaria para inspirar, motivar y desafiar académicamente a nuestros estudiantes.

Las personas interesadas en uno de estos puestos deben de llenar lo más pronto posible una solicitud para que se unan a un personal educativo dinámico que esta enfocado en marcar una diferencia en la vida de los estudiantes. Para más información, deben visitar www.dallasisd.org/acp.

CULTURA

UNIVERSITARIA

Los estudiantes y el personal de New Tech High School, Bryan Adams High School y Thomas J. Rusk Middle School se encuentran entre un pequeño grupo de escuelas reconocidas a nivel nacional por ejemplificar una cultura universitaria.

Bryan Adams High School fue oficialmente validada como Escuela Nacional de Demostración por AVID (Avance Mediante la Determinación Individual), mientras que New Tech High School y Rusk Middle School fueron validadas nuevamente.

Ryan Bott, director de Bryan Adams High School, se dirigió a los estudiantes y al personal escolar y les agradeció sus esfuerzos y dedicación por lograr esta meta honorífica.

“Quiero agradecer a todas las personas que nos han precedido, a los “seniors”, a Richard Kastl nuestro excelente director los últimos cinco años, y a los increíbles maestros”, dijo Bott. “Ellos son los que realmente establecieron la base de lo que vemos ahora”.

El Programa AVID proporciona una base académica e inculca un pensamiento de alto nivel para los estudiantes que no tienen la oportunidad de estar preparados para la universidad, pero que tienen el deseo y la voluntad de trabajar arduamente.

Juan Córdoba, director de Thomas J. Rusk Middle School, reconoce el cambio positivo que se ha visto en su escuela desde que se convirtió en un plantel de demostración nacional en 2010.

“AVID ha fortalecido la confianza de nuestros estudiantes, su rendimiento académico y sus habilidades de colaboración”, dijo Córdoba. “La visión que ahora tienen de sí mismos incluye metas a futuro incitadas por las experiencias postsecundarias dentro y fuera del plantel”.

Para que un plantel se convierta en una escuela de demostración AVID, debe someterse a un proceso de certificación riguroso que incluye observaciones en el aula, evaluaciones, revisión de datos y las mejores prácticas de AVID incorporadas en toda la escuela, las cuales pueden tardar años en completarse. Bryan Adams High School es uno de los planteles de Dallas ISD que ha contado con el programa por más tiempo, un total de 14 años. Aunque AVID está implementado en más de 6,000 escuelas en todo el país, solo el tres por ciento tiene la distinción de ser una escuela de demostración.

Estas escuelas representan cómo se debe ver un exitoso plantel AVID; han abierto sus puertas para que los educadores de todo el país aprendan las mejores prácticas de la cultura de su plantel mientras experimentan la integración efectiva del plan de estudios centrado en el estudiante de AVID.

Woodrow Wilson High School y Alex Spence Talented and Gifted Academy, adoptarán el sistema AVID en su plantel para el año escolar 2019-2020.

PROPOSITO

DE VIDA

A la edad de 15, Joshua Suárez pasó de ser un adolescente común y corriente que se preocupaba por la escuela a luchar contra el cáncer testicular, en nivel cuatro.

Suárez, quien se graduará de Woodrow Wilson High School a finales de este mes, aún recuerda claramente el día que recibió el diagnóstico.

“Quedé devastado cuando escuché la palabra ‘cáncer.’ No sabía qué pensar, qué sentir o qué hacer”, dijo Suárez. “Fue realmente doloroso escucharlo y lo único que podía hacer era preguntarme a mí mismo ‘¿por qué a mí?’”

El cáncer se diseminó a sus pulmones, aproximadamente 22 tumores en cada uno. Rápidamente, su vida se convirtió en un torbellino de cirugías, quimioterapia, terapia física y complicaciones que ponían en peligro su vida.

A pesar de que no podía asistir a clases debido al alto riesgo de infección, Suárez se negó a abandonar su educación y siguió con su formación en casa durante la temporada que recibió quimioterapia. Siempre le encantaron las ciencias y le hacía mucha ilusión tomar la clase de Biología de nivel avanzado. Sin embargo, como no existen maestros certificados para enseñar dicha materia a ese nivel en casa, decidió que se iba a educar a sí mismo.

“Fue difícil, pero lo tuve que hacer los días que me sentía bien y los que no”, recuerda Suárez. “Estoy muy orgulloso de haber podido cumplir el reto y aprobar con una B+.”

Para Suárez, el cáncer no era algo nuevo. Su madre, tía y abuela habían padecido alguna forma de la enfermedad. Todo lo que conocía era por lo que había visto; a veces era maravilloso por el amor y los momentos tiernos, pero la mayor parte del tiempo era dificultoso.

Tras todo lo que ha vivido, dice que su experiencia con el cáncer le ayudó a crecer de manera espiritual. Su enfermedad está en remisión y ya volvió a Woodrow Wilson. En el otoño, estudiará biología en Albion College en Michigan.

“Ahora estoy lleno de optimismo que me preparará para llegar lejos. Antes no sabía qué hacer con mi vida, pero ahora tengo un propósito – servir a los demás”, dijo Suárez. “He recibido una segunda oportunidad y quiero ayudar a que otros la tengan también”.