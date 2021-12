ES UNA DESGRACIADA…

Iba un señor con su pitbull haciendo ejercicio por el campo. No llevaba al can amarrado como debe de ser. (No sé si era la primera vez que caminaba con su perro, como tampoco si era la primera vez que lo sacaba a campo abierto, mucho menos si era la primera vez que soltaba a su perro) aclarando lo anterior creo que puedo seguir… cierto?

Pues bien. De pronto el perro se le fue encima a un señor que estaba cortando leña.

El leñador, al darse cuenta del peligro en que estaba se preparó a recibir al animal con su hacha.

Por más gritos que daba el dueño del perro este no hizo caso y siguió con su presa entre ceja y ceja.

Cuando el perro se le echó encima al leñador, este con un certero hachazo en el cuello mató al perro.

Cuando el dueño del perro llegó… vio un charco de sangre y la cabeza de su perro casi fuera de su lugar empezó a reclamar al asesino de su perro.

-¿Por qué mataste a mi perro?

-Pos porque se me echó encima

-Mataste a mi perro que tenía pedigree.

-No me importa si estaba enfermo, me iba a morder (ignoraba que era de “raza”)

-Pero le hubieras pegado con el mango de tu hacha, no con el filo.

-¿Acaso viste que me iba a morder con su cola? Le respondió el leñador.

¿Ya se dio cuenta de cuanto es su presupuesto apara estas fiestas decembrinas?

Por si no lo ha hecho… vale más que lo haga. Sí el gasto para el Dia de Acción nos salió un ojo… el de Navidad va a salir… de la fregada.

La simple razón para decir esto es que… en la celebración de Gracias solo fue la cena, en Navidad… es la cena mas los regalos, mas adornos navideños… le paro o ¿le sigo? ¿Vale la pena este gasto? Yo digo que no, pero ¿cómo quedarnos atrás con todo lo comercial que se ha vuelto?

El pensamiento de mexicanos es de… me vale madre, voy a gastar hasta lo que no tenga… solo se es navidad una vez al año.

Aventamos la casa por la ventana y a darle que es mole de olla. Además, que ya encarrerado el gatito, se fregó el ratón.

Total, para esto trabajamos, ¿qué no?

Me dice un compañero de trabajo…

– Gama, hay que ahorrar para el año que viene.

-Y ¿qué vas a ahorrar?

-Aunque sea agua-

-Y en ¿dónde vas a meter tanta agua?

– Como siempre aguafiestas- me dijo.

Gastamos y gastamos en estas fechas y queremos ahorrar agua, que cosas ¿no?

————————————————————————————————

El cura encontró a Venancio muy pensativo…

-¿Que te pasa Venancio?

-Nada señor cura-

El cura se retira y cuando regresa encuentra a Benancio como lo había dejado… muy pensativo.

-Pero Venancio ¿qué es lo que te pasa?

-Nada, señor cura-

-¿Y esa cara de preocpación?

-¿No se enoja señor cura? ¿Me lo promete?

-Claro que no me voy a enojar… pero dime que te pasa.

-Es que tenemos que hacer el campanario más alto señor cura-

-Pero Benancio… ¿cómo es que se tiene que hacer el campanario más alto?

-No te entiendo, porque se tiene que hacer mas alto.

-Me prometió que no se iba a enojar…

-Pero si no estoy molesto Benancio. Solo estoy intrigado por lo que me estás diciendo… a ver, ¿por qué crees que el campanario se tiene que hacer más alto?

-Porque la nueva cuerda de la campana quedó muy larga señor cura.

Es una “canina” desgraciada, dijo la… no sé como se le puede llamar a esta persona… Niurka.

Le preguntaron, qué pensaba de lo que había escrito la periodista Anabel Hernández sobre que la conductora Galilea Montijo tuvo no sé que “cosas” con un narco. No solamente ella, sino que involucra a otras mujeres que hicieron los mismo.

Pegunto… ¿ella está capacitada para responder ese tipo de preguntas?

A ella no le gusta el escándalo de otras personas, a elle le gusta nada más su escándalo.

Pregunta equivocada a persona equivocada.

