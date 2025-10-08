ES… ¿NORMAL?

Venancio por fin se decide a buscar trabajo. Después de mucho andar de un lado para otro, entró a una oficina que estaba contratando investigadores privados.

-Bueno, tenemos que hacerle un examen de conocimiento, así que solo conteste lo que le vamos a preguntar-.

-Usted pregunte le dice Venancio muy seguro de sí mismo-

-¿Cuántos son 1 +1?

-Demasiado sencillo…- dice Venancio.

-Conteste lo que se le pregunta

– 1+1 son 11- dice muy seguro Venancio

Se miran los que le están preguntando y le vuelven a preguntar.

-Que día de la semana empieza con M.

-El día que empieza con M es… Mañana.

Una vez más se miran los señores y le vuelven a preguntar…

-¿Quién mató a Hitler?

-Denme dos días y les traigo no solo el nombre sino también quien lo hizo.

-Ok- le dicen las personas que lo entrevistaban que ya estaban cansados de él.

Venancio sale de la oficina y se encuentra con Manolo que le pregunta que de dónde venía.

-No vas a creer lo que te voy a decir… apenas encontré trabajo y ya me mandaron hacer una investigación.

No soy un experto ni mucho mas ni mucho menos, pero lo que acabo de leer me dejó igual o peor de lo que creo que estaba… todavía lo estoy viendo para saber dónde ubicarme.

Resulta que en Argentina una abuelita de poco mas de 100 años volvió a ver a su marido después de 30 años de viuda.

¿Cómo fue que pudo pasar esto? Gracias a la IA… así es. Bueno, al menos esto fue la nota que tuvo millones de vistas y likes el video.

¿Qué se hizo? Pues a una fotografía del difunto le dieron vida con Inteligencia Artificial y ya. ¿Qué hacía la foto? La foto no hacía nada, ni siquiera hablaba. La imagen del esposo muerto solo se movía y nada más.

Entonces ¿cuál es el asunto de haber usado IA para darle vida a la foto?

No puede interactuar la foto. No dudo que dentro de poco uno ya pueda “platicar” con gente que no esta en está mundo. Para allá vamos. No me extrañaría que dentro de poco se pueda hacer.

¿Qué acaso no era suficiente ver una foto del difunto y ya?

Ahora que; hace 30 años ya había video. ¿Qué diferencia habría sido entre un video de hace 30 años y una foto con IA? Ninguna.

Ahora que si me presentan una foto de mi tatarabuelo que nunca lo conocí… esa sería otra cosa. Pero bueno, si eso hace feliz a la viuda pues está bien.

—————————————————————————————–

La señorita de 60 años demandó a su vecino por haberla emborrachado y luego de eso… violarla.

El juez un poco destanteado no tanto por la violada sino por el hombre que parecía que no mataba una mosca, le preguntó a la señorita cómo es que la había emborrachado con cerveza…

-No señor juez no fue con cerveza.

-¿Fue con vino que la emborrachó?

-No señor juez, no fue con vino-

-Entonces ¿fue con licor que la emborrachó?

-No señor juez, tampoco fue con licor

-Me puede decir entonces ¿con qué la emborrachó?

-Me subió a un volantín, me dio muchas vueltas. Así me emborrachó. Luego en esa condición abusó de mí, su señoría.

Un hombre fue detenido en Coatepec, en el estado de Veracruz, paseando con una cabeza humana por la calle. Mucha gente no decía nada, ya fuera por miedo o por otra cosa. Pero hubo quien no le pareció normal y lo denunció a la policía.

Cuando la policía lo detiene… empieza a investigar.

¿Sabe de quien era la cabeza que traía chorreando por las calles? De un amigo de él. Vaya amigos que tiene… o mejor dicho que tenía. Porque no creo que los que eran sus amigos lo vayan a seguir siendo.

La cabeza recién la había cortado… porque todavía traía sangre chorreando.

Lo que llama la atención era la tranquilidad con la que el hombre llevaba la cabeza de su “amigo” chorreando sangre como si fuera algo normal hacerlo. Mas o menos como si anduviera paseando a su perro por la calle.

¿Qué pasó para que se llegara a esto?

Caray, sí hemos normalizado las masacres, las desapariciones, los asesinatos… no creo que batallemos para normalizar las decapitaciones.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: egammaliel9.10@gmail.com