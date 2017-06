Errores que no debes cometer cuando construyes una piscina

A continuación les presentaremos una lista de errores comunes que cometen las personas al construir una piscina. No se trata de errores de construcción, sino errores de planificación y cálculo, los cuales después lle-van a los errores de construcción y muchas veces a la destrucción del proyecto porque no tienen solución. Pon atención en ellos para que tú no caigas en lo mismo. • No planificar antes de la construcción. La construcción de una piscina requiere si o si de una planificación previa a la misma ya que es aquí donde explayáremos todas nuestras necesidades y las soluciones que tenemos para ella. Si no planificas la construcción de una piscina es muy seguro que en el camino empiecen a aparecer problemas – debido a la falta de preparación – que obstaculizarán la obra y a los que quizás ni puedas encontrarles una buena salida. • Enfocarse solo en los precios económicos. Claro que el precio es un factor muy importante, pero el construir una piscina basada solamente en el precio es un grave error. Básicamente este es un proyecto que requiere de una buena inversión de dinero por lo que no se puede dejar engañar por “ofertas mágicas” ya que de seguro se tratarán de un chantaje. Ni los materiales para construir una piscina son económicos, ni la mano de obra es gratuita por lo que si usted solo busca precios baratos lo más seguro es que se construya una piscina de mala calidad y muy poco duradera. • No pensar en los gastos extras. Al momento de determinar el presupuesto para la construcción de una piscina, usted también debe pensar en los gastos extras. Estos generalmente aparecen cuando se presenta un inconveniente por lo que, si usted no separa dinero para los gastos extras, no tendrá como enfrentarlos. • No pensar en la seguridad de las piscinas. Las piscinas deben ser estéticas, entretenidas y relajantes pero sobre todas las cosas debe ser segura. Al construir una piscina debe pensar en todos los riesgos y peligros que ella podría significar para ir contrarrestándolo de otra manera, el confort y la diversión se verán limitados y la inversión en la piscina no dará los frutos que esperábamos. • No pensar en el mantenimiento futuro. La piscina no es una obra que después de su construcción ya no requiera de mantenimientos, sino todo lo contrario. El agua y la superficie necesitan de una limpieza diaria la cual debe realizar usted o pagar el servicio de un profesional para que lo haga. Otra opción es comprar un robot de limpieza. ¿Cuenta con ese dinero o el tiempo necesario para trabajar usted? Piénselo antes. • No poner atención en el contrato de construcción. Si es cierto que los contratos son largos y tediosos, pero debe leerlo por completo. No lea por leer solamente, entienda muy bien cada uno de los conceptos y realice todas las preguntas que crea necesario. Asegúrese que todo lo acordado se encuentre plasmado allí por escrito ya que nada fuera del contrato se puede reclamar después. Errores que no debes cometer cuando construyes una piscina