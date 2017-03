Error en los premios Oscar pulveriza críticas a Trump

E l error en la entrega de los premios Oscar para dar a conocer al ganador de mejor mejor película desbancó las críticas hacia el presidente Donald Trump, quien recibió severas menciones de parte del presentador Jimmy Kimmel, el actor Gael García Bernal, entre otros por sus políticas. “Como mexicano, como latinoamericano, como un trabajador migrante, como ser humano, me opongo a cualquier muro que pueda separarnos”, expresó García Bernal al presentar un premio. El actor de cintas como “Amores perros”, “Rudo y cursi” y “Desierto”, aprovechó su participación para expresarse contra de la construcción del muro propuesto por el presidente Donald Trump en la frontera méxico-estadunidense. “Como migrantes construimos familias, construimos historias, construimos una vida que no puede ser dividida”, manifestó el actor mexicano al presentar los premios al mejor corto y largometraje animados. El director iraní Asghar Farhadi, quien obtuvo su segundo Oscar a la mejor cinta extranjera por “The Salesman” (“El viajante”) no asistió a la ceremonia como lo había anticipado y como protesta por la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la entrada a personas de siete países de mayoría musulmana, incluyendo Irán. Desde el Viernes Farhadi había publicado un video en el que le agradeció a la comunidad de Hollywood por apoyar su boicot a los Premios de la Academia y criticó a Trump al decir “busca promover el odio”. Al leerse un mensaje escrito tras revelarse que había ganado el premio, Farhadi calificó de “inhumano” el veto migratorio de Trump “Siento no estar con ustedes esta noche. Mi ausencia es por respeto a la gente de mi país y a las de otras naciones a quienes se les ha faltado el respeto por la ley inhumana que prohíbe el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos”, dijo. “Dividir al mundo entre las categorías de nosotros y nuestros enemigos, crea miedo, es una engañosa justificación para agresión y guerra (…) Estas guerras impiden la democracia y los derechos humanos en países que han sido víctimas de agresión”, remató. El sábado se conoció que autoridades estadunidenses negaron la entrada a Estados Unidos al director sirio Khaled Khateeb quien estaba nominado al Oscar. Hasta el más importante diario estadunidense: The New York Times, utilizó la ceremonia de los Oscar para salir al paso de la campaña del presidente contra la prensa. “La verdad es dura… La verdad es difícil de encontrar… La verdad es difícil de conocer… La verdad es más importante ahora que nunca”, sentenció el anuncio de 30 segundos de duración en letras negras sobre un fondo blanco. El anuncio no mencionó al presidente estadunidense, pero alude a las políticas y a las expresiones de Trump y de sus colaboradores, así como a la controversia sobre los contactos de personeros del mandatario con Rusia, actualmente bajo investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). “La verdad es que nuestra nación está más dividida que nunca… que los hechos alternativos son mentira… que los medios son deshonestos”, señaló el anuncio. The New York Times fue uno de los cinco medios informativos – junto a CNN, Los Angeles Times, Politico y Buzzfeed— excluidos el viernes pasado de una sesión informativa celebrada por el vocero presidencial Sean Spicer. Desde el inicio de la transmisión el conductor y comediante Jimmy Kimmel lanzó dardos sarcásticos contra el presidente. “Quiero darle las gracias a Trump. ¿Se acuerdan el año pasado cuando creíamos que los Oscares eran racistas?”, señaló Kimmel en medio de las risas y los aplausos de las celebridades que abarrotaron el Teatro Dolby de Los Ángeles. Kimmel se dirigió después a la galardona actriz Merryl Streep, cuyo discurso en los premios Globos de Oro provocó la molestia de Trump, quien la llamó una artista “sobre-estimada”. “Una actriz que pasó la prueba del tiempo por sus actuaciones sin gracia y sobre estimada (…) Esta es la vigésima nominación al Oscar. Ni siquiera estuvo en una película este año. Sólo pusimos su nombre por hábito”, se burló Kimmel a quien todavía le preguntó que si su vestido se lo habia diseñado Ivanka Trump