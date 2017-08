Ernesto hijo de Eduardo Yañez se arrepiente de ofender a su padre

México.- Ernesto Yáñez García, hijo del famoso actor mexicano, atraviesa serios problemas económicos tras accidente, motivo por el cual lo insultó al no recibir apoyo Desde hace unas semanas, el hijo del galán de telenovelas, Ernesto Yáñez, comenzó una serie de insultos en contra de su padre al que tachó de agresivo. Ahora, el joven -más tranquilo- asegura que este arranque fue porque económicamente la está pasando bastante mal. Yáñez García tuvo un accidente que le destruyó su automóvil, el cual usa porque se dedica a ser chofer de alquiler. Después de este percance está imposibilitado para trabajar en forma y pide ayuda a través de las redes sociales para que lo apoyen con algunos dólares. Además, su situación se complica porque su esposa está embarazada y no cuenta con seguridad social para atenderla. Algunos medios especularon que el ataque al actor era porque se negó a ayudarlo con los 8 mil dólares que necesita para arreglar su coche. Calificativos en contra de su progenitor como: “racista”, “abusador de mujeres” y “drogadicto” dieron la vuelta en toda la red, al punto que el propio actor declaró: “no voy a hablar mal de mi hijo, sería como hablar mal de mí mismo”. Ahora parece que el joven de 28 años de edad quiere llevar las cosas en paz, y en una entrevista para El Gordo y la Flaca de la cadena Univision, ya opina diferente. “Yo quiero a mi papá y creo que por enojo no debí haber abierto la boca. Yo sé que fue un error en el pasado… ¿qué le voy a hacer?”. “No quiero nada malo para mi padre. Ese fue un problema que tuvimos entre nosotros y obviamente la ropa sucia se lava en la casa. Ahora lo que realmente me preocupa es mi hijo, esposa y salir de este problema porque a mí nadie me está pagando la renta. Tengo que salir a trabajar y ganar la vida como cualquier persona”.