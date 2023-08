Equipos clasificados Leagues Cup 2023: ¿Cómo quedan los partidos de 16vos?

Luego de una fase de grupos donde los equipos de la MLS han sabido competir muy bien en la Leagues Cup, los clubes mexicanos que restan en el torneo tienen duelos interesantes en la búsqueda por llegar a octavos. Ya puedes ver a Messi en la MLS con Apple

Partidos de 16vos de Final en la Leagues Cup

Las acciones inician el miércoles 02 de agosto con el Inter de Miami de Messi y el LAFC de Carlos Vela en acción.

Miércoles 02 de agosto

Inter de Miami vs Orlando City

LAFC vs. Juárez

Mazatlán vs. FC Dallas

Pachuca vs. Houston Dynamo

Jueves 03 de agosto

León vs. Real Salt Lake

New York Red Bull vs. New York City FC

Pumas vs. Querétaro

Atlas vs. New England Revolution

Charlotte FC vs. Cruz Azul

Philadelphia vs. DC United

Viernes 04 de agosto

Monterrey vs. Portland Timbers

Chicago Fire vs. América

Tigres vs. Vancouver

Columbus Crew vs. Minnesota

Toluca vs. Sporting Kansas City

FC Cincinnati vs. Nashville SC