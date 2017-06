Equipo de AS Roma ficha al mexicano Héctor Moreno

Roma.- (Notimex) El equipo de AS Roma anunció este martes la contratación del defensa mexicano Héctor Moreno, procedente del PSV Eindhoven, quien estará ligado al conjunto italiano hasta junio de 2021. “Estoy muy feliz de llegar a Roma. Para mi carrera es un importante paso. Espero con mis cualidades individuales contribuir al éxito colectivo”, manifestó Moreno Herrera en el portal oficial de “La Loba”. El reciente director deportivo del cuadro capitalino, el español Monchi, quien llegó con gran cartel tras lo hecho en Sevilla, de inmediato puso manos a la obra y se estima que Roma pagó al PSV alrededor de cinco millones de euros por el sinaloense. “Moreno ha sido un blanco mío desde hace mucho tiempo, y afortunadamente ahora las circunstancias son las correctas para que él pueda unirse a nosotros en Roma. Éste es un defensor central con mucha experiencia internacional, y encaja perfectamente con el perfil que estábamos buscando”, declaró el dirigente. Héctor Moreno, quien se encuentra en concentración con el Tricolor para afrontar la Copa FIFA Confederaciones, disputó las últimas dos temporadas con PSV y también ha tenido paso por conjuntos como AZ Alkmaar y Espanyol de Barcelona, aunado a Pumas de la UNAM. El defensor de 29 años de edad será el cuarto jugador mexicano en probar suerte en la Serie A de Italia, antes lo hicieron Pedro Pineda (AC Milan), Miguel Layún (Atalanta) y Rafael Márquez (Hellas Verona), aunque el primero no debutó y solo cumplió con una pequeña etapa de pretemporada y entrenamientos. En la reciente campaña que terminó en Italia, Roma acabó subcampeón con 87 unidades y por tal razón disputará la Liga de Campeones de Europa 2017-2018, algo que no iba a poder vivir con el cuadro holandés, debido a que no se clasificó.