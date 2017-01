ENTONCES PORQUE SEGUIMOS IGUAL?

Por: Gamaliel Espinoza

¿Qué hizo para despedir el 2016? Comer 12 uvas? Ponerse un calzon rojo? Salir con maletas de la casa? Brindar con… lo que sea? Romper una vajilla? Envolver un billete de un dolar en una hoja de laurel? No sé que fue lo que usted y su familia hicieron para recibir el año… o a lo mejor no hizo nada. Solo lo recibió. O no lo recibió y ya. Yo? Nada. Oi el viernes en la noche que las uvas ya se habian acabado en casi todas las tiendas de autoservicio. Que solo quedaban las que no estaban dulces. Lo comprobé… no porque fuera a comprarlas, sólo quería saber si era verdad, y lo era. En serio que nos sobran maneras para recibir el año. Pero no importa, el Año Nuevo de todas maneras llega porque llega. No importa, no importa… no importa cuantas docenas de uvas se haya comido. No importa qué llevaba en la maleta cuando salió corriendo de la casa. No importa no importa no importa. ¿Romper una vajilla…? no es muy recomendable que digamos. Bueno, si tiene muchas que romper pues hágalo. Pero no creo que valga la pena hacerlo. Ademas, cuando pelee con su pareja que es lo que va a romper? Creo que hay mucho mas cosas importantes que podrían ameritar que una vajilla sea rota… ¿me equivoco? Bueno, ya no importa como lo recibió y sabe porque? Por la sencilla razon de que ya lo tenemos aquí. Ahora que vamos a hacer en este año? Tenemos que tomar en consideración que “el hombre propone y Dios dispone” cierto? Creo que ya estoy mal. Porque resulta que si salimos corriendo con las maletas pues eso quiere decir que saldremos de vacaciones… le guste a Dios o no. Ya lo hicimos y ahora ni modo. A ver que hace Dios, tenemos que salir de vacaciones. Porque… porque qué? Entonces de que valió que saliéramos corriendo con las maletas? Se comió las 12 uvas? De que color eran? De las verdes, moradas o negras? eran uvas chicas o de las grandes? Ahora que si lo hizo pero no lo hizo correctamente… de nada valió que se comiera las 12 uvas. Se debe de hacer con las 12 campanadas del reloj que marcan las 12… pero otra cosa mas. Por cada uva que se come tiene que pedir un deseo. Lo hizo? Yo trate de hacerlo y casi me ahogo con la tercer uva. Si usted lo hizo como debe de ser pues entonces deberia de estar en donde se hacen concursos de rapidez y a lo mejor gana. Pero lo veo muy dificil. ¿Me estoy explicando porque estamos como estamos? Por la sencilla razón de que debemos de hacer bien las cosas. Lo del billete envuelto en una hoja de laurel… ¿alguien sabe de que cantidad debe de ser el billete? Pregunté y pregunté y todo me dieron respuesta diferente. No puede ser que ni siquiera en eso nos pongamos de acuerdo. De un dolar? De dos dolar? De 5 dolares? De 10? De 20? De 50? De 100? Otra pregunta, donde se debe de poner ese billete? Si envuelve un billete de un dolar… pues que fregado esta. Es muy poca su fe…. su feria. Ahora que si envuelve un billete de 100 dolares… lo mas seguro que es que a mitad del mes lo va a tener que desenvolver… si es que lo encuentra. Estuve investigando (porque quise saber) cuanto tiempo debe de estar el billete envuelto en la hoja de laurel… no se ponían de acuerdo. Desde todo el año… hasta el mas necesitado que decían que solo la primera semana. Porque se tenian que pagar no se que cosa. Total… porqué seguimos igual si se hicieron lo de las uvas, los calzones rojos (tendrían que ser de marca o de los corrientes tambien cuentan?), las maletas, el billete… y cuanto se le vino a la mente y no pasó nada? Donde esta la prosperidad prometida? Donde esta la abundancia economica? Ahora de un tiempo para aca estoy recibiendo mensajes de mis amistades que debo de reenviar un mensaje que ellos me envian para que el dinero me llegue. Lo debo de mandar de perdido a 5 amistades… nunca lo he hecho. Sera por eso que no tengo dinero? Sera porque no hacemos bien lo que dicen que hagamos que no tenemos prosperidad económica? Salud? ¿Sera que no hemos consultado las cartas? El tarot? El café? O que no hemos ido a que nos lean la mano? En serio que yo no creo en esas cosas. En lo único que creo es que tenemos vida para trabajar y hay que hacerlo. Ya llegara el momento en que podamos hacer algo mas… por lo pronto hay que trabajar. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@ yahoo.com y editorial@novedadesnews. com