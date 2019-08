Encuentran muerto a profesor acusado de explotación infantil

Share on Twitter

Share on Facebook

De Richardson ISD

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Un maestro de Richardson ISD fue encontrado muerto esta semana después de que las autoridades comenzaron una investigación en su contra por denuncias de explotación infantil, informó la Policía de Dallas.

La Policía indicó que Robert Howard Temple, de 45 años, había enseñado en J.J. Pearce High School en Richardson y se le involucró en una relación con un estudiante en otra escuela.

La Policía de Garland encontró a Temple muerto después de que no se presentó a una entrevista programada con la Policía de Dallas, dijeron las autoridades. La Policía no divulgó ninguna información sobre la causa o la forma de su muerte.

Mike Evans, director de J.J. Pearce High School, compartió la noticia de la muerte de Temple en una carta divulgada públicamente.

“El Sr. Temple ha sido una parte increíble de nuestra familia Mustang en los últimos 2 años, y sus estudiantes y colegas lo extrañarán por igual”, escribió Evans en la carta.

Una página del personal en el sitio web de la escuela identifica a Temple como profesor de Arte.

Un portavoz de Richardson ISD dijo que el distrito no había sido parte de la investigación de explotación infantil y se enteró el viernes por la noche.

El superintendente Jeannie Stone envió un mensaje a los padres instándolos a hablar con sus hijos para determinar si tienen información relevante para la investigación policial de Dallas.

“Esta es una situación grave que involucra la seguridad de nuestros estudiantes, y quería que supieran lo antes posible”, escribió Stone en la misiva.

Temple había sido maestro en Richardson ISD durante dos años, escribió.

La Policía pidió ayuda de la comunidad para que cualquier persona con información sobre Temple contactara al detective Greg Illingworth de la unidad de explotación infantil del Departamento de Policía de Dallas al (214) 671-4215 o el sargento. M. Vaughn de la unidad de abuso infantil del departamento al (214) 275-1301.

DESVENTAJA

DE NIÑOS POBRES

Casi 1 de cada 10 estudiantes en algunas de las escuelas preparatorias más ricas del área tienen algún tipo de discapacidad que les puede dar más tiempo para tomar exámenes, incluidos las pruebas de ingreso a la universidad.

Las tasas son mucho más altas que en las escuelas de alta pobreza en el norte de Texas, donde menos del 3 por ciento de los estudiantes tienen tales clasificaciones, lo que plantea preguntas sobre lo que podría significar la disparidad en el mundo de altas admisiones a la universidad.

Se alega que las familias ricas arrastradas por el escándalo de ingreso a la universidad “Varsity Blues” en marzo supuestamente gastaron miles de dólares en planes para llevar a sus hijos a universidades de élite. Eso incluía discapacidades falsas para que sus hijos pudieran obtener privilegios, como tiempo extra o incluso pruebas en una habitación privada, en los exámenes de ingreso a la universidad. En algunos casos, se alegó que un conspirador en el esquema tomó las pruebas en lugar de los estudiantes.

La semana pasada, The New York Times informó que las escuelas preparatorias en los vecindarios más ricos del país tenían más del doble del promedio nacional de estudiantes designados con planes de discapacidad que podrían conducir a adaptaciones adicionales.

The Dallas Morning News encontró disparidades similares a nivel local al analizar los datos de inscripción en escuelas preparatorias en 2015-16, los más recientes disponibles del Departamento de Educación de los EU. Los campus de los condados de Dallas, Tarrant y Collin con pocos o ningún hijo de familias de bajos ingresos tenían una de las tasas más altas de estudiantes que estaban en dichos planes de discapacidad.

Highland Park High School, por ejemplo, no tenía estudiantes que vivían en la pobreza y tenía el 12.8 por ciento de sus estudiantes calificados para la designación de discapacidad. Pero en W.W. Samuell High School en Dallas, donde aproximadamente el 98.5 por ciento de los estudiantes eran de familias de bajos ingresos, solo el 1.6 por ciento de los estudiantes tenía esa designación.

DELINCUENTES

ULTRA RICOS

Es habitual que las familias busquen una designación que permita a los niños con discapacidades de aprendizaje tener adaptaciones especiales cuando sea necesario.

Los defensores dicen que las disparidades no necesariamente ilustran el juego con el sistema, pero es más probable que señalen desigualdades en el acceso a un diagnóstico adecuado; las dificultades para navegar sistemas complejos; e historias complicadas en torno a tales designaciones.

“No hay un alto porcentaje de casos en la medida en que haya un nuevo enfoque en este pequeño grupo de delincuentes ultra ricos que usaron mal los servicios de discapacidad para obtener una ventaja injusta”, acusó Dustin Rynders, abogado supervisor de Disability Rights Texas. “Ciertamente, esa no es la mayoría de las personas que se alojan en las escuelas… Pero las familias no reciben el mismo trato cuando se presentan en la puerta de la escuela”.

Lo que está en cuestión es lo que se conoce como planes 504, nombrados después de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que garantiza los derechos de los estudiantes con discapacidades físicas o mentales.

Los estudiantes atendidos en dichos planes podrían tener discapacidades a corto plazo, como un brazo roto, que podrían requerir adaptaciones temporales o necesidades a largo plazo relacionadas con dislexia, trastorno por déficit de atención, diabetes u otros problemas.

The Times y The News revisaron datos federales para estudiantes que recibieron solo el plan 504 de apoyo y no aquellos que recibieron servicios bajo una ley federal separada que guía la educación especial, que tiene la finalidad de atender a niños con discapacidades físicas y mentales más severas.

De las cinco escuelas preparatorias del norte de Texas con las tasas más bajas de niños que viven en familias de bajos ingresos, cuatro tenían tasas de niños en los planes 504 que no solo superaban a los campus más pobres sino también a las tasas generales de sus distritos.

Casi el 12% de los estudiantes de Lovejoy High tenían planes 504 en comparación con el 8.9% del distrito en general. En Southlake, Carroll High como Carroll Senior High tenían aproximadamente un 9 por ciento en comparación con poco menos del 8 por ciento para el distrito.

POBRES DE

DALLAS

Mientras tanto, en las cinco escuelas preparatorias más pobres del área, todas en Dallas ISD, no más del 2.6% de los estudiantes calificaron para las adaptaciones para discapacitados bajo el plan 504. Todos estaban muy por debajo del promedio del distrito de 3.2%.

“El privilegio es real”, dijo Rynders, quien señaló que su grupo escucha repetidamente historias que muestran que las familias de origen anglosajón, de clase media y alta tienen más probabilidades de tener en cuenta las preocupaciones sobre la discapacidad.

Por lo general, un padre o maestro es el primero en sugerir que un niño sea evaluado por dislexia, trastorno por déficit de atención/hiperactividad u otro impedimento porque es más probable que se den cuenta cuando un estudiante tiene dificultades.

Pueden solicitar una evaluación por parte del personal del distrito, pero las escuelas de Texas enfrentan escasez de diagnósticos capacitados que puedan realizar dicho trabajo. Por lo tanto, algunas familias recurren a profesionales médicos o psicológicos para obtener ayuda, gastando miles de dólares en evaluaciones, ya que puede ser difícil obtener algunas discapacidades o impedimentos de aprendizaje cubiertos a través del seguro.

En última instancia, los funcionarios escolares tienen que firmar si un estudiante recibe algún tipo de beneficios, como tiempo extra en las pruebas o el uso de métodos alternativos como tomar una evaluación digitalmente en lugar de hacerlo manualmente.

Esas decisiones las toma un comité del plan 504, generalmente compuesto por el maestro de un estudiante, el personal de educación especial y otros que conocen al niño. Y las adaptaciones recibidas desde el principio pueden determinar qué tipo de ayuda reciben finalmente los estudiantes en los exámenes de ingreso a la universidad o incluso cuando solicitan la escuela de posgrado. Más tiempo en las pruebas a menudo se traduce en puntuaciones más altas.

Algunos distritos tienen campañas agresivas para informar a los padres sobre los servicios para niños. Highland Park, por ejemplo, tiene un video en su sitio web que explica el proyecto 504 calificaciones y procedimientos.

SERVICIOS

ESPECIALES

El portavoz de HPISD, Jon Dahlander, dijo en una declaración escrita que el proceso del distrito para proporcionar servicios cumple con la ley federal y está alineado con las prácticas de otros distritos.

“Cualquier padre, tutor o maestro puede solicitar servicios especiales para un estudiante a través de un plan 504 si un profesional médico calificado proporciona un diagnóstico y la documentación adecuada”, dijo Dahlander en el comunicado. “El personal de la escuela, a través de un comité 504 que puede incluir a los padres, luego revisa esa documentación individualmente para determinar si un niño es elegible para un beneficio del plan 504”.

Los funcionarios de los distritos escolares de Lovejoy, Frisco y Carroll se hicieron eco de esos sentimientos, diciendo que analizan las necesidades específicas del niño y están reevaluando constantemente.

Tyisha Nelson, directora ejecutiva de programas especiales para Carroll ISD, señaló que su distrito incorpora información sobre servicios para discapacitados durante almuerzos para padres, reuniones de refuerzo y otros eventos. Agregó que los planes 504 de los estudiantes se revisan cada año para asegurarse de que obtengan lo que necesitan.

“No estás comparando manzanas con manzanas”, manifestó. “Hay más en esos números. Son niños que están unidos a ese número, y queremos asegurarnos de que el aprendizaje sea accesible para todos”.

A diferencia de las designaciones de educación especial que generalmente siguen a los estudiantes año tras año, el papeleo 504 a menudo puede perderse cuando un estudiante hace la transición a una nueva escuela, lo cual es un problema particular para los estudiantes que se mudan con frecuencia debido a la inestabilidad de la vivienda, dijo Rynders. Y las familias trabajadoras no siempre son conscientes de cuáles son los derechos de sus hijos, agregó.

Es por eso que los funcionarios de Dallas ISD dicen que están tratando de hacer más para que todo el proceso sea más accesible para las familias.

Eso incluye un mayor alcance en ferias de regreso a la escuela y eventos comunitarios donde informan a los padres qué servicios del distrito o de la comunidad podrían estar disponibles, incluso si el seguro es un problema. También se aseguran de que todos los maestros nuevos sepan qué hacer si sospechan que un estudiante necesita adaptaciones.

LA RAZA,

UN FACTOR

Mientras tanto, DISD usa un sistema de software centralizado para rastrear los planes 504 de modo que la documentación relacionada siga a los estudiantes mientras se mudan a otros campus. Y el distrito ha contratado a 11 empleados más para ayudar con las evaluaciones.

“Tratamos de hacerlo en todos los ángulos”, dijo Michelle Brown, directora de la sección 504 de Dallas ISD y servicios de dislexia.

La raza es otro factor que afecta las designaciones del plan 504 porque los afroamericanos y los latinos históricamente han tenido relaciones complicadas con la educación especial, afirman los defensores.

Durante décadas, muchos niños pertenecientes a minorías fueron canalizados a clases de educación especial, incluso si no tenían discapacidades, y las escuelas no se hicieron responsables del rendimiento de esos estudiantes. Los estudios sugieren que los niños afroamericanos todavía reciben un diagnóstico excesivo de problemas como trastornos emocionales, pero un diagnóstico insuficiente de autismo, ya que los educadores a menudo inconscientemente interpretan el mismo comportamiento de manera diferente según la raza de un niño.

Rynders dijo que tales experiencias en una comunidad pueden influir en la percepción de los servicios de discapacidad. Por ejemplo, podría significar que algunos educadores o padres afroamericanos tienen menos probabilidades de buscar referencias para un niño.

Los educadores afirman que están trabajando constantemente para romper cualquier estigma.

“Esto no es una etiqueta, sino algo que ayudará a sus estudiantes a tener un rendimiento académico”, señaló Brown.