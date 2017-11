En riesgo alumnos por techo recién construido

Estudiantes comentaron que no tendrán clases hasta que los barrotes hayan sido retirados y prefieren evitar riesgos. Nuevo Laredo, Tams.- Alumnos toman sus clases entre barrotes que sostienen obras recientes en dos aulas del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, la 39 y 40. Estudiantes comentaron que no tendrán clases hasta que los barrotes hayan sido retirados y prefieren evitar riesgos. Las aulas se ubican en la parte sur del plantel y durante las lluvias de septiembre fueron de las más dañadas. “Está muy feo y muy sucio, desconocemos qué haya pasado, pero llegamos y ya estaban esos muros de madera en el interior del salón. La maestra dijo que las clases se suspenderían hasta el miércoles”, señaló uno de los que realizan prácticas en el aula 40. En el aula 39, los estudiantes de lo más tranquilo esperaban a su maestro, pese a que justo en medio del salón dos barrotes sostenían la cobertura de cemento de dos huecos que se hicieron con las lluvias de septiembre. El subdirector académico, Gustavo Emilio Rojo Velázquez, comentó que los dos salones en los inicios del Tecnológico eran oficinas administrativas, en el techo tenían instalados aires acondicionados, los cuales fueron retirados dejando algunos ductos aún. “Hace muchos años fueron retirados los aparatos de aire, quedaron algunos huecos, y durante las lluvias comenzó a trasminarse el agua; normalmente no pasaba esto, ni en los peores días de lluvia anteriores; pero lo de septiembre fue algo extraordinario y entró agua por esos ductos. “Se empezó a trabajar en la limpieza del material que existía ahí y se echó un placa este fin de semana para cubrir esos huecos, y pusieron un soporte para que no ganara el peso, es por eso de los barrotes en medio de las aulas”, explicó Rojo Velázquez. Resaltó que no hay riesgo de ningún accidente y será por lo menos hasta el próximo miércoles que tengan que estar bajo tales condiciones.