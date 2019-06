En la Mitad del Puente

Novedades News.- Por Ana Cristina Martínez

Las semanas de graduaciones han sido la culminación de muchos sueños y de muchos esfuerzos. El destino final de la jornada educativa se llegó, el tomar en sus manos un diploma que va a cambiar su vida para siempre. La educación abre puertas, abre contextos y abre la posibilidad de volar tan alto como lo deseen. He visto miles de estudiantes graduar en los veintiún años como profesora y cada mano que se extiende a tomar su diploma tiene una historia qué contar. Una lucha que tuvo para poder llegar a ese momento, cada quien camina a un paso diferente, se topa con piedras, con charcos, con grietas que debe saltar.

El camino no es fácil; sin embargo se debe caminar, si se cae, levantarse y adelante. Existen los casos donde caminan por el puente todos los días, lloviendo, con frío, en el sol, en la noche, pero lo cruzan diariamente para estudiar. Jóvenes que desde muy temprano en la mañana están haciendo la fila para después tomar el camión o caminar hasta su escuela.

Estos jovencitos son los que van en busca de su mejor mañana, de que a pesar del diario ir y venir están enfocados en terminar sus estudios. El bello ejemplo de Saraí Ruiz es uno de cientos que existen en esta hermosa frontera, donde luchó, persistió, hasta terminar su high school. Esta es una historia que nos hizo llorar, se nos erizó la piel y el corazón se estremeció. Una joven guerrera que lucha por lograr el sueño americano, donde un diploma transforma su vida y la de toda su familia.

La fortaleza y determinación de adornar su toga de logros, muchos logros personales, y después llegar a la mitad del puente a mostrárselos a su padre.

En las redes su video se hizo viral cuando va caminando por el puente para encontrarse con su padre justo en la mitad del puente, ella con lágrimas en los ojos abraza a su padre y él le murmulla al oído “nada ni nadie nos va a separar, solamente Dios podrá hacerlo”. En ese momento se detiene el tiempo, los murmullos del viento son los testigos de que se logró el objetivo a pesar de las circunstancias; terminar la universidad a pesar de todo.

Los sueños de muchos estudiantes que cruzan todos los días el puente son exactamente la prueba de que cuando se lucha por algo se logra. La vida da muchas vueltas, pero solamente brinda la oportunidad de caminar con paso firme al que verdaderamente lo desee. A la vuelta del tiempo esos pasos de los que cruzaron el puente, serán los que ofrecerán un camino pavimentado a los que siguen. Saraí Ruiz asistirá a la Universidad de Texas en Austin donde estudiará Psicología y después continuará su doctorado en jurisprudencia.

Hoy en la mitad del puente abrazando a su padre porque él no puede cruzar a los Estados Unidos, mañana desde su trinchera de éxito, en el Senado de Texas o de los Estados Unidos. La visión del mañana comienza hoy, donde cada sueño tiene una meta, la oportunidad de educarse en los Estados Unidos es parte del destino final. En un momento de mi vida, también crucé el puente para aprender inglés y después el high school, es la historia de cientos de alumnos que todos los días cruzan de madrugada para un día tener ese valioso diploma en la mano.

Saraí Ruiz ha sido contactada por CNN, Telemundo, Univisión, NBC y las que siguen por saber más sobre su historia. Les deseo a todos los que cruzan el puente todos los días, mucho éxito, que no aflojen el paso hasta llegar a su meta final. La pasión es un elemento fundamental para lograrlo, el amor para no desistir y el orgullo para levantarse cuando caigan. Un honor haber compartido con Saraí Ruiz el programa de radio Pasos de Éxito el sábado 1 de junio del 2019 por 107.3FM. Gracias por compartir tu corazón y tu experiencia con todos nuestros radioescuchas. Que tengan una semana repleta de éxitos, resilientes a los retos y persistentes para lograrlos. Gracias por darle LIKE a nuestra página de Facebook donde encuentran este artículo y los programas pasados.