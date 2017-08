Emocionaría a Erika Buenfil que Luis Mi la mencione en bioserie

México.- (Notimex) La actriz Erika Buenfil admiti ó que le emocionarí a ser mencionada en la bioserie de televisión que se graba acerca de la vida y obra del cantante Luis Miguel, luego de que en 2002 se les relacionó de manera sentimental. “Si lo ponen (su nombre), que lo pongan, pero no hay mucho que contar. Aunque si salgo, qué emoción y me dicen para verla”, expresó Buenfil. La rubia aclaró que no fue una historia de amor, como en aquel entonces trascendió. “Fue una historia de convivencia bien padre y muy emocionante, ojalá la cuente él. Está muy fácil, fue un encontronazo en Monterrey. Nos vimos en una presentación de él, me invitó a cenar, nació una amistad y tan tan, no hubo flechazo”. Opinó que Luis Miguel “enamora a hombres y mujeres porque tiene un magnetismo, pero enamorarme y llorar por él, no. Es un gran amigo y si me encuentra y lo encuentro, seguramente nos saludaremos con mucho cariño”. La protagonista de telenovelas como “Amor en silencio” y “Así son ellas”, entre otras, admitió que guarda muchos secretos en su baúl y no planea darlos a conocer a través de un libro, pero en caso de hacerlo, dijo: “sería un librazo”. “Tengo mis secretos muy escondidos, los supo mi mamá y se los llevó a la tumba. A mi hermana le comparto ahora todos mis secretos”. Mencionó que a sus 53 años no tiene pareja sentimental y tampoco la busca. “Estoy contenta, estoy tranquila. Realmente no me he dado tiempo. Tal vez soy muy egoísta, siempre digo que para abril o para mayo, pero es que me siento muy cómoda y no quiero sufrir con el: ‘llámame o no me llames’, ‘el llegó o no llegó’. No es que no tenga pretendientes, dijo, simplemente ella no se da la oportunidad de amar otra vez. “No le voy a echar la culpa a nadie, soy yo la floja en ese aspecto. Tengo bloqueada la zona. No me quiero enamorar, me da miedo, estoy ocupada, no tengo tiempo, el trabajo, la locación, el llamado, la novela y el teatro. A veces salgo de aquí diciendo: ‘qué flojera tener novio cuando lo que quiero es llegar a mi casa”.