Emmanuel está feliz de participar en el homenaje a Juan Gabriel

León, Gto.- (Notimex) El cantante Emmanuel se muestra contento de ser parte del grupo de artistas que participará en el homenaje a Juan Gabriel que se realizará el próximo 18 de febrero en Toluca. El intérprete, quien se presentó junto a Mijares en la Feria de León con su “Two´r amigos”, reiteró su entusiasmo y orgullo por ser parte de este homenaje que se le rinde al Divo de Juárez, a escasos meses de su fallecimiento. En dicho homenaje, organizado por la familia Juan Gabriel, también participaran artistas de la talla de Pepe Aguilar, Natalia Lafourcade, Juanes y Fernando de la Mora entre otros. “Apenas me llegó la invitación”, dijo el artista, mientras Mijares en broma le interpretó un fragmento del tema “Solo”, debido a que para esa fecha no irán juntos. Pero Emmanuel también aprovechó la ocasión para hacer un llamado en el que le pide a su público que no alberge un sentimiento de odio o rencor hacia el pueblo de Estados Unidos, por la tensa relación que existe entre los gobiernos. “México es un país unido, que siempre lo ha demostrado y los connacionales que viven en Estados Unidos están allá en busca de un mejor horizonte”, expresó el intérprete, minutos previos a su actuación en el Palenque de la Feria de León. Mijares compartió este mismo sentimiento que Emmanuel y recalco que México, es un país con mucha fortaleza. En cuanto a su nuevo disco “Sinfónico desde el palacio de Bellas Artes”, Mijares señaló que cuando llegue el momento hará la promoción que se requiera. Tras esta breve charla con los medios, los cantantes se retiraron para dar inicio a su presentación que forma parte de su gira “Two´r amigos”, en la que incluyeron lo mejor del repertorio de ambos, arrancando los aplausos en el recinto. Juntos y en solitario, los cantantes volvieron a ser la sensación con temas como “El rey azul”, “Bella señora”, “Solo”, mientras que Mijares entonó “Bella”, “Soldado del amor”, “Baño de mujeres”, entre otras. De esta forma los intérpretes siguen conquistando al público, quienes no perdieron la oportunidad de hacerles algunas muestras de cariño, cuando se acercaban.