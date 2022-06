Emiratos Árabes Unidos veta la cinta de Pixar ‘Lightyear’

Emiratos Árabes Unidos prohibió el lunes la exhibición en cines de la próxima película de animación de Pixar ‘Lightyear’, entre reportes sobre que la película incluye un beso entre dos personajes femeninos.

Malasia también podría prohibir la película, según medios, lo que planteaba la posibilidad de que otros países de mayoría musulmana pudieran sumarse a la tendencia ante uno de los grandes estrenos de animación de Disney del año, en plena reactivación de la industria del cine tras la pandemia del coronavirus.

Emiratos, donde se encuentran Abu Dabi y Dubái, anunció a través de su Oficina Reguladora de Medios, dependiente del Ministerio de Juventud y Cultura, que la cinta no se estrenaría en el país este jueves.

La película ‘no tiene licencia para proyección pública en los cines de EAU, debido a su violación de los estándares de contenido de medios del país’, indicó la oficina en un tuit. ‘La oficina confirma que todas las películas proyectadas en cines en todo el país están sujetas a seguimiento y evaluación antes de la fecha de estreno al público, para garantizar la seguridad del contenido circulado de acuerdo a la clasificación de edad apropiada’.

La oficina no entró en detalles y no respondió en un primer momento a preguntas de The Associated Press. El tuit incluía una imagen del cartel de la película, donde se ve la silueta de su protagonista, Buzz Lightyear, con un símbolo de ‘no’ en rojo colocado encima.