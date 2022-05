Emelec celebra con goleada su pase a octavos en Libertadores

Con un contundente triunfo 7-0, Emelec superó al ya eliminado Independiente Petrolero y obtuvo el martes su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano consiguió el triunfo con las anotaciones de Alejandro Cabeza a los minutos 17 y 35, Sebastián Rodríguez (38 y 78), José Cevallos (45), Joao Rojas (54) y Mauro Quiroga (75). Afrontamos el partido como una final. Esperábamos ganar, pero no con un resultado tan abultado», reconoció el capitán de Emelec, Sebastián Rodríguez. Con 26 goles en contra en sus seis partidos, el cuadro boliviano estableció una marca negativa en el torneo. En el otro partido del Grupo A, el campeón Palmeiras completó la mejor fase de grupos en la historia tras golear 4-1 a Deportivo Táchira.

Un triplete de Gustavo Scarpa (15, 22 y 67 – dos de penal –) y otra diana de Rony (57) le permitieron al «Verdao» imponer un registro perfecto con 18 puntos y un balance de 25 goles a favor y tres en contra. El equipo venezolano, que descontó por intermedio de Jean Gutiérrez (48), tendrá que conformarse con el boleto a la Copa Sudamericana. En el Grupo H, que ya conocía a sus clasificados a la siguiente ronda, el líder Flamengo cerró su participación con una victoria 2-1 sobre Sporting Cristal. Los tantos de Mauricio Isla (30) y Pedro (74) le dieron los tres puntos al elenco carioca, que acumuló 16 puntos. Christian Gonzales (85) descontó por los peruanos. Talleres de Córdoba, con la segunda posición de la zona asegurada, venció a domicilio por 1-0 a Universidad Católica con la anotación de Matías Esquivel (61).

A pesar de la derrota, el conjunto chileno aprovechó la caída de Sporting Cristal para acceder a la Copa Sudamericana. Vélez Sarsfield aplastó 4-0 a un ya clasificado Estudiantes en un duelo entre clubes argentinos y consiguió su pase a octavos de final como segundo del Grupo C. El «Fortín» aseguró los tres puntos con los goles de Lucas Janson a los 21 y 43 minutos, Lucas Pratto a los 73 y Abiel Osorio a los 83.

Con el primer lugar asegurado, el «Pincha» alineó un once sin sus habituales titulares y repleto de juveniles. A los 76, el equipo de La Plata quedó con un jugador menos luego de la expulsión de Bruno Valdez por doble amonestación. Tras sumar apenas dos unidades en sus primeros cuatro encuentros del grupo, Vélez remontó con sus victorias en las últimas dos fechas ante Nacional y el puntero Estudiantes. Fuimos de menor a mayor en la Copa, pero en ningún momento dudé de la clasificación», dijo el técnico interino de Vélez, Julio Vaccari, quien agregó que aún no sabe nada de su futuro dentro del club. En el otro compromiso del Grupo C, Nacional derrotó 3-0 a Bragantino y se quedó con el tercer puesto que le aseguró el boleto a la Copa Sudamericana.