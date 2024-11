Ellen Degeneres y su esposa se mudan a Inglaterra tras victoria de Trump

Ellen DeGeneres y su esposa, Portia de Rossi, han tomado la drástica decisión de mudarse de forma permanente a Inglaterra, motivadas por su descontento con el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La victoria del republicano Donald Trump sobre la demócrata Kamala Harris dejó a la pareja profundamente desilusionada, llevándolas a concluir que no desean residir más en su país de origen. Según fuentes cercanas, la decisión se tomó inmediatamente después del anuncio de los resultados, y ahora se encuentran en el proceso de vender su lujosa mansión en Montecito, California.

La residencia que dejarán atrás no es cualquier propiedad. Comprada en 2019 por un valor de 27 millones de dólares, la mansión es conocida por su ubicación privilegiada en una de las zonas más exclusivas de California. Montecito, además, es hogar de otras celebridades de renombre como el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes mantenían una amistad cercana con la pareja. Este entorno de lujo, sin embargo, no fue suficiente para retenerlas en el país tras el impacto de las elecciones.

La comediante, de 66 años, y la actriz y modelo, de 51, han sido vocales en su apoyo hacia Kamala Harris, lo que se vio reflejado en su involucramiento activo durante la campaña presidencial. DeGeneres incluso realizó una donación oficial de 3,300 dólares, según reportó The New York Post. Su decepción con el resultado electoral ha sido calificada como un “punto de inflexión” que las llevó a planear su exilio definitivo a Inglaterra. Actualmente, la pareja se encuentra residiendo en una propiedad en los Cotswolds, al suroeste de Inglaterra. Esta zona, conocida por su pintoresco paisaje y su tranquilidad, también es hogar de varias figuras públicas y celebridades como los Beckham y Kate Moss. A casi dos horas de Londres, Cotswolds ofrece el equilibrio perfecto entre privacidad y acceso a la vida cosmopolita, algo que aparentemente resultó atractivo para DeGeneres y de Rossi. El cambio no solo significa un nuevo capítulo en la vida de la pareja, sino también un alejamiento de las tensiones políticas y sociales que describieron como “insoportables” en Estados Unidos. Según fuentes cercanas, ambas sienten que el país está en un momento de división profunda, lo que alimentó su decisión de establecerse en un lugar que consideran más acorde con sus valores actuales. La fortuna de Ellen DeGeneres, estimada en 370 millones de dólares, ha permitido a la pareja mantener un estilo de vida de lujo y comodidad, con múltiples propiedades adquiridas y vendidas a lo largo de los años. Su capacidad para adquirir una propiedad de alto perfil en Inglaterra refleja la solidez de su posición financiera y su deseo de comenzar de nuevo lejos de las controversias políticas que han marcado la reciente historia de Estados Unidos. La mudanza de Ellen y Portia no es un caso aislado. Otras celebridades también han optado por dejar Estados Unidos tras el resultado de las elecciones presidenciales. La actriz Eva Longoria, por ejemplo, anunció que planea dividir su residencia entre México y España, buscando un entorno más tranquilo para su familia. Del mismo modo, Jenna Wilson, la hija trans de Elon Musk, declaró públicamente en Threads, la red social de Meta, que no ve su futuro en Estados Unidos y que considera mudarse de manera definitiva. En definitiva, el éxodo de Ellen DeGeneres y Portia de Rossi simboliza una tendencia creciente entre celebridades que buscan refugio en el extranjero tras sentirse desconectadas de las dinámicas políticas y sociales de Estados Unidos, como Eva Longoria que cambiaba Estados Unidos por México y España, o la hija trans de Elon Musk, Jenna Wilson, que aseguraba en Threads (la red social de Meta) que no veía su futuro en el país norteamericano.