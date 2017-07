El Tri Sub-17 vuela a Japón

La Selección Mexicana Sub-17 viaja a Japón para realizar gira de preparación rumbo al Mundial India 2017. México.- La Selecc i ó n Mexic a n a Sub-17 c o n – tinúa con su preparación de cara a la Copa Mundial de la categoría, a celebrarse en la India del 6 al 28 de octubre del presente año. Tras conocer el viernes pasado a los rivales que enfrentará en la Fase de Grupos de la justa mundialista: Irak, Chile e Inglaterra, los jóvenes mexicanos dirigidos por Mario Arteaga viajaron la madrugada de este lunes rumbo a Japón, en donde disputarán una importante gira de preparación. En territorio nipón, el Tricolor Sub- 17 sostendrá cuatro encuentros; el primero el jueves 13 de julio ante el Albirex Niigata Sub-18, el segundo el sábado 15 ante el conjunto Niigata Sub-17, en el tercer duelo, el domingo 16, se medirá a Japón Sub- 17 y cerrarán su gira enfrentando el lunes 17 a la escuadra nacional de Croacia Sub-17.