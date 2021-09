El Tri Femenil gana, gusta y emociona en el Azteca

La Selección Nacional Femenil regresó al Estadio Azteca y lo hizo con personalidad. Anoche, las de Mónica Vergara se plantaron con seguridad, dominaron los tiempos del juego y se llevaron el triunfo ante Colombia. La habilidad de Maricarmen Reyes y la precisión de María Sánchez fueron suficientes para atravesar la cabaña de Catalina Pérez y vencer con un 2-0 final. Nelson Abadía buscó la manera de encarar al Tricolor y repetir aquella dosis del sábado pasado, sin embargo, la magnitud del recinto y el público en las gradas, terminó por intimidar a sus pupilas y poco fue lo que pudieron mostrar. La presencia de la afición en las gradas cumplió con su papel e inyectó de ánimo a las de Mónica Vergara, quienes, al sentir el respaldo de su gente, tomaron el balón y poco a poco se animaron a ir al frente. El medio campo fue liderado por la capitana de Rayadas, Rebeca Bernal, que, en su labor de sostener la línea, buscó ser creativa y dividir la pelota. Arriba; Espinosa, Jaramillo, Reyes y Sánchez acompañaron a González, que al ser una de las promesas del balompié mexicano, tuvo los reflectores encima: “Vamos Aligol”, “Es tuya”, “Queremos un gol de González”, se podía escuchar a lo lejos. Del otro lado, Colombia no lograba encontrarse. Las visitantes no se notaban cómodas y pese a que Daniela Montoya, quien es una de sus jugadoras con más experiencia hizo lo propio por echarse el equipo al hombro, la presión fue mayor, por lo que no podían ni hilar más de tres pases. México no tardó en percatarse de lo que estaba padeciendo su rival e inmediatamente puso a trabajar a Catalina Pérez.

Jaramillo desbordó por su banda, se acercó lo más que pudo al área y con un trazo le puso la pelota a González, quien recibió, recortó y disparó. Aunque para su mala fortuna la cancerbera alcanzó a dar un manotazo y cortó el peligro.

Conforme el cotejo maduró, el cuadro azteca se hizo del protagonismo. Tranquilas y sueltas, la recompensa a tanta insistencia llegó. Un cobro a balón parado desde la derecha y el esférico quedó en Bernal, que de bolea probó a primer poste, sin embargo, Vanegas alcanzó a detenerlo, pero en el rebote terminó por entregarle el balón a Reyes, quien sin dudar remató. ¡Gol! México tenía el primero. El balón parado se convirtió en la mejor arma de la Selección Mexicana, y de dicha vía el segundo tanto se concretó. María Sánchez volvió a dar muestra de su magia y con un cobro desde la derecha venció a Pérez. ¡Gol! El Azteca vivía una auténtica fiesta. Convencido de que su equipo debía tener alguna reacción Abadía movió otra ficha y mandó a la batalla a Manuela Pavi.

Mónica por su parte, al tener el resultado en bolsa, aprovechó para darle minutos a Joseline Montoya y a Diana García.

La recta final se volvió una completa pesadilla para Colombia, que al ver el poder ofensivo de las mexicanas, decidió que su cuadro bajara y se convirtiera en una muralla para evitar el tercero. El tiempo se cumplió y no hubo más. México hizo valer el Azteca.