EL QUE SE LLEVA SE AGUANTA

Va una mexicana manejando (en México) arriba del límite de velocidad… ni cuenta se había dado de que la policía la venía siguiendo por un buen tramo. Cuando por fin el policía le prendió las luces se dio cuenta de lo que estaba pasando. El policía muy amable le explicó porque la había parado y pues enseguida le pidió la licencia de conducir. Como la señora no se quiso mochar, pues el policía le dijo que se iba a quedar con la licencia. Días después la misma señora iba manejando por la misma carretera y a la misma velocidad… cuando el mismo policía le marca el alto. Ella sí reconoció al policía, pero el policía no.

Cuando el policía le pide la licencia, ella estérica le pregunta…

– !!!!Como!!!!!, ¿ya perdiste mi licencia?

Sin duda alguna que para meter la pata no se necesita mucha inteligencia. Hace varios años Ronaldinho de Gaucho perdió un contrato con la compañía Coca-Cola. Todo porque en la mesa de conferencia que estaba dando el jugador, había dos latas de Pepsi… el refresco de la competencia. ¿Qué tanto son 750 000 dólares… al año? exactamente al año. En realidad, no sé si el jugador se dio cuenta de ese detalle, pero ese detalle le valió perder mucho dinero. Pues ahora a la Compañía Coca Cola le tocó perder (según dicen) 4 mil millones de dólares. ¿Perdón? ¿La razón? Ronaldo Cristiano (para muchos el mejor jugador del mundo… ¿será que no conocen a Messi?) también en una mesa de conferencia hizo lo que nadie esperaba que hiciera. Había dos botellas de Coca Cola. Las hizo a un lado y agarró una botella de agua. Sólo por esta acción la Coca Cola perdió 4 mil millones de dólares. Mi pregunta… ¿esto se va a quedar así? Yo creo que no. No sé, ni me imagino lo que la Coca Cola va a hacer, pero creo que esto no se queda así. Y es que son muchos millones lo que se perdieron como para que la Coca se quede quietecita. El golpe deberá de ser muy despistado… muy despistado. Porque tampoco la Coca Cola debe de ser tan evidente en su venganza que vaya a descuidar un detalle para la desquitarse. Ya sabemos que el creído de Ronaldo cuida mucho su físico y se abstiene de tomar Coca Cola… pero eso no le da ningún derecho de dañar a los patrocinadores de la Copa UEFA… nop. Creo que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, y la guerra apenas va a empezar muy silenciosa. ¿Qué le costaba a Ronaldo dejar las botellas en su lugar y tomar de su agua? NADA, pero como siempre le gusta ser protagonista. ¿En qué le afectaba esas botellas de Coca? En nada.

Una muchacha de muy buen ver y mucha educación se casa con un muchacho todo lo contrario. En su Luna de Miel, muy de mañana él le dice a ella…

-Mi padre me dijo que es muy bueno hacer el amor por la mañana- y pues lo hicieron.

Por la tarde, después de comer él le dice a ella…

-Mi madre me dijo que es bueno hacer el amor después de comer- y lo hicieron.

Por la noche, después de cenar él le dice a ella…

-Tengo un tío que me dijo que hacer el amor después de la cena es muy bueno- y pues lo hicieron.

A medianoche, él despierta a su amada esposa y le dice…

-Un primo me dijo que hacer el amor a medianoche es muy bueno- y también lo hicieron.

Así se estuvo repitiendo durante toda la Luna de Miel

Cuando regresó, una amiga le pregunta… -Oye, ¿qué te casaste con un muchacho feo y sin educación? -Si, pero que tiene una familia maravillooooooooosa- le contesta ella. Dicen que el que se lleva se aguanta. No me gusta ver noticias de espectáculos porque para mí es perder el tiempo. Qué me importa lo que hace o deshace cualquier artista, que si canta o no canta, que si saben música o no… en fin. Pero lo que me dijeron esta semana esta de pelos. Resulta (me tuve que culturizar) que un tal cantante Nodal y una tal Belinda se van a casar. Pero resulta que Belinda y Lupillo Rivera (otro que cree que canta) fueron novios o anduvieron saliendo. Y en ese tiempo Lupillo se hizo un tatuaje de Belinda en el brazo. Ahora que se van a casar Belinda y Nodal, Lupillo decidió quitarse el tatuaje. Le preguntan a Nodal que qué piensa que Lupillo se quitó el tatuaje, Nodal responde… -Cada quien puede hacer con su puerco, perdón cuerpo lo que quiera- Lupillo nada dejado respondió. -No hay problema bro, tú yo sabemos quién fue el primero que comió en la mesa- No me imagino a Nodal preguntándole a Belinda si eso es cierto. Creo que Nodal no esperaba esta respuesta… pero el que se lleva se aguanta. Así que Lupillo se merendó primero que Nodal a Belinda y sin casarse. Pero la pregunta es… ¿cuántos se la habrán merendado? Creo que esto le habrá calado a Nodal. Ahora se tiene que aguantar Nodal.

