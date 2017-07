EL PROBLEMA… SON LOS OTROS

Por: Gamaliel Espinoza

El compadre va a visitar a sus compadres y entre plática y plática se fue la noche. Ya estaba en la puerta para despedirse y regresar a su casa cuando se viene una fuerte tormenta. – Ay compadre… váyanse a dormir, yo me espero a que termine la tormenta y me voy- – Como cree compadre… esta tormenta no tiene para cuando terminar- – No importa compadre… yo me espero- – Compadre, véngase a dormir con nosotros- – Como cree compadre… si no hay lugar donde me duerma- – Compadre, nos acomodamos los tres en la cama y asunto arreglado– Bueno compadre… usted dirá como nos acomodamos- – Esto es facil compadre… yo en medio- – Ya esta compadre- Al amanecer el compadre visitante le dice al compadre que quiere hablar seriamente con él. – Que pasó compadre… que es eso tan importante que me quiere decir- – Compadre, mi comadre o sea su esposa, es muy… como le diré compadre, es muy… – – Qué pasó compadre- – Es que la comadre toda la noche me estuvo agarrando “ahi”… y usted sabe cuanto los aprecio compadre- – No se preocupe compadre- – Como no me voy a preocupar compadre si le estoy diciendo que toda la noche mi comadre me estuvo agarrando “ahi”.- – No era ella compadre, era yo que solo lo estaba cuidando a usted compadre. Segun una encuesta de Encuesta Nacional de Egresados Universitarios… de 10 jovenes 5 lograron graduarse trabajando y estudiando a la vez. Pero es que no se dan cuenta de que ellos no nos preocupan? Son los otros. Los otros que es lo que hacen? Caray, me preocupa que no tengan los datos de los otros 5… qué estarán haciendo? Esos que a la mejor son “Ni Nis”… que ni estudian ni trabajan. Esos los peligrosos. ——————————————— ——————————————— La muchacha esta siguiendo a un muchacho en el Mercado. No lo pierde de vista… y el muchacho se da cuenta y trata de esconderse. Cada vez la muchacha se le va acercando hasta que por fin lo alcanza. – ¿Que pasa Jorgito?- – Nada Cleotilde- – ¿Porque tan escurridizo?- – Nada de eso, lo que pasa es que tengo prisa.- – Pero si no te voy a quitar mucho tiem po Jorgito- – Pues tu dirás para que soy bueno “Cleo”- – Ya se olvidó lo nuestro Jorgito? – Como crees que se me va a olvidar “Cleo”- – Es que ya tenemos buen tiempo que no nos vemos- – He estado ocupado “Cleo”- – Solo quiero saber si ya olvidaste que me propusiste matrimonio Jorgito- – No Cleo… no lo he olvidado. Pero si me das unos meses mas…- – ¿Para casarnos?- – Para olvidar que te propuse matrimonio “Cleo”- Una noticia para todos los americanistas que van a comprar la playera del equipo America. Podran quitar uno de los patrocinadores de su equipo. No tienen porque estar sufriendo por tantos patrocinadores en la playera. Salió un video en donde dicen como hacerle para quitar ese patrocinador. Muy fácil, ni crean que les voy a decir como hacerlo. Porque no solo les diria eso… les diria tambien como hacer desaparecer a todos los patrocinadores. Es mas, como bono les diría como desaparecer la misma playera. Como me encantaría hacerlo, pero tengo que respetar las imperfecciones de las personas que le van a ese equipo. En este mundo imperfecto se vale tener esas imperfecciones. Así que me quedaré con las ganas. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@ novedadesnews.com