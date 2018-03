El peso mexicano es la moneda mas volátil del mundo

Por: Ing. Esteban Sanchez

El peso mexicano está superando al rand sudafricano como la moneda más volátil del mundo y se lo debe gracias al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La volatilidad implícita de seis meses del peso superó en enero a la del rand por primera vez en cuatro años y después de intercambiar lugar un par de veces nuevamente ocupa el primer puesto. Sin embargo, mientras la volatilidad del rand está disminuyendo, la del peso está aumentando. Eso se debe a que los operadores esperan mayores oscilaciones en la moneda mexicana conforme entren en vigor los aranceles comerciales que Trump tiene previstos. Wells Fargo Securities calificó al ringgit malasio, el peso mexicano y el peso colombiano como las monedas más sensibles a una guerra comercial, sobre la base de los efectos directos en la balanza comercial, así como también del impacto indirecto en los mercados bursátiles. Para el rand, los efectos directos serían limitados, según Andrea Masia, economista de RMB Morgan Stanley. El intercambio comercial entre Sudáfrica y Estados Unidos se rige por un acuerdo que se extiende hasta el 2025, e incluso si se impusieran aranceles a las exportaciones sudafricanas de acero manufacturado a Estados Unidos, solo estarían en riesgo alrededor de dos mil millones de dólares, escribió Masia en un informe. RMB Morgan Stanley tiene "una postura derechamente alcista" respecto del rand y pronostica que la moneda se fortalecerá alrededor de 9 por ciento a 10.80 por dólar hacia fin de año, lo que se compara con los 11.88 rands por dólar de este jueves. Los operadores están reduciendo las apuestas bajistas respecto del rand, al tiempo que adoptan una postura más negativa sobre el peso mexicano. La prima de las opciones para vender el rand respecto de las para comprarlas en los próximos seis meses, o 25 delta risk reversal, cayó este mes a un mínimo de 10 años. Por el contrario, las risk reversals (reversiones del riesgo) del peso mexicano han subido y ahora son las más altas para cualquier moneda. A pesar de que el efecto directo de una guerra comercial sobre el rand sería limitado, la moneda aún podría desplomarse por ventas generadas por una alta percepción de riesgo, según Rabobank. Eso podría revertir los ingresos hacia acciones y bonos sudafricanos, que han dado soporte al rand este año. "En las próximas semanas, los mercados pueden alcanzar un punto de inflexión y los ingresos de capital a los activos de mercados emergentes podrían no solo desacelerarse, sino que también podrían revertirse parcialmente si aumenta de forma significativa el riesgo de guerras comerciales", dijo Piotr Matys, estratega de divisas de mercados emergentes de Rabobank. Y hablando de dineros devaluados, en la reunión anual de banqueros en Mexico, donde fue invitado Lopez Obrador como los demás candidatos a la Presidencia para que expusieran su plan de Gobierno, las palabras de López Obrador fueron recibidas con temor. Y algunos las asumieron como una amenaza, pues ante el descrédito que AMLO ha manifestado respecto a instituciones como el INE, el TEPJF o la Suprema Corte, se percibe que quien va a dictaminar si ocurrió fraude o no, es él mismo. Los banqueros ofrecen pocos votos. Eran cerca de mil en la audiencia. AMLO no acudió a hablar ante ellos buscando su respaldo. Sabía de antemano que no lo iba a obtener, pero eso es irrelevante en términos de votos. Acudió para tratar de cambiar la imagen que de él tienen, y dar confianza. Pero, por lo que se percibió de los comentarios recibidos tras su participación, no sólo no lo logró, sino que ahora lo perciben como alguien más amenazante. Frente al electorado, no necesariamente perdió puntos, pues los banqueros no son precisamente el gremio más querido por el común de la gente. Sin embargo, su referencia 'al tigre' va a aparecer pronto en las críticas de los otros candidatos y con base en ello, se actualizará la narrativa de que se trata de un hombre que tiene propensión a la violencia, algo que él ha querido desmontar una y otra vez al paso de los años y ahora dentro de su campaña.