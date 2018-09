El Papa retorna a Roma

Tras visita apostólica a los países bálticos. Ciudad del Vaticano.- (Notimex) El Papa Francisco regresó este martes a Roma procedente de Estonia tras cumplir una visita apostólica de cuatro días por los países bálticos que incluyó etapas también en Lituania y Letonia. Poco después de las 20:00 horas local (19:00 GMT) el avión que transportaba al pontífice procedente de la localidad estonia de Talin aterrizó en el aeropuerto Roma-Ciampino y éste inmediatamente se trasladó a la basílica Santa María la Mayor. Como es tradición antes y después de todos sus viajes internacionales, Jorge Mario Bergoglio visitó brevemente la imagen de la patrona de la capital italiana, la Virgen “Salus Populi Romani”, ante la cual rezó unos instantes. En la última jornada de su visita a los países bálticos, el Papa reconoció que algunos jóvenes “sienten la presencia de la Iglesia como algo molesto y hasta irritante”, al reunirse con algunos de ellos en la iglesia luterana de Kaarli, sobre una colina de Talin. “Les indignan los escándalos económicos y sexuales ante los que no ven una firme condena, el no saber interpretar adecuadamente la vida y la sensibilidad de los jóvenes por falta de preparación, o simplemente el rol pasivo que les asignamos”, añadió. Más adelante constató que muchos jóvenes no le piden nada a la Iglesia porque no consideran a sus miembros como interlocutores significativos para su existencia o, incluso, les piden que los dejen en paz. “Queremos responder, queremos, como ustedes mismos lo expresan, ser una comunidad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, asequible, alegre e interactiva. Es decir una comunidad sin miedos, los miedos nos cierran”, insistió el Papa. Ese encuentro con jóvenes fue uno de los actos principales en la última jornada de la visita papal, el otro fue una misa multitudinaria en la Plaza de la Libertad de Talin, región cercana a la frontera con Rusia y espacio de tensiones militares también por la presencia de militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Aquellas tropas de la OTAN pretenden responder a la decisión de Moscú de posicionar, en la cercana Kaliningrad, baterías con ojivas nucleares Iskander. En su sermón, Francisco fustigó a aquellos quienes piensan que la fuerza de un pueblo se mide por quien habla “con un tono más alto” y quien, al hablar, parece más seguro, sin fisuras ni titubeos o a los gritos “añade amenazas de armamento, despliegue de tropas, estrategias”. Precisó que quien “parece más firme” en realidad “no busca la voluntad de Dios” porque, con su actitud, en realidad rechaza a la ética y, a final de cuentas, a Dios. Por la tarde del martes y tras una ceremonia de despedoda en el aeropuerto internacional de Talin, el líder católico emprendió su regreso al Vaticano.