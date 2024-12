El músico Elton John revela que perdió la visión tras contraer una infección

Elton John, uno de los músicos más influyentes y queridos de la industria, ha enfrentado un desafío personal significativo relacionado con su salud visual. Durante la gala de estreno de su musical The Devil Wears Prada, el artista británico reveló que ha perdido visión en su ojo derecho debido a una severa infección ocular que contrajo en el verano de 2023. Este problema de salud lo ha limitado físicamente, aunque no ha menguado su entusiasmo por la música ni su capacidad para seguir creando.

El compositor de 77 años explicó que su afección le ha impedido asistir a varios ensayos y pases de su nuevo musical. Sin embargo, expresó su satisfacción al escuchar la música en vivo, un testimonio de su conexión emocional con la obra. Elton destacó que, aunque la pérdida de visión ha sido un obstáculo, mantiene un enfoque positivo y agradeció a su esposo, David Furnish, por su apoyo incondicional durante este difícil proceso.

En septiembre pasado, Elton compartió un mensaje en Instagram en el que reveló los detalles de su afección ocular. Según explicó, se trata de una infección severa que afectó gravemente su visión en el ojo derecho, dejándolo con una capacidad visual limitada. A pesar de ello, el cantante expresó optimismo sobre su recuperación, aunque admitió que el proceso es lento y requerirá tiempo antes de recuperar por completo su vista.

El equipo médico que lo atiende ha desempeñado un papel clave en su tratamiento, brindándole cuidados especializados para combatir la infección y mitigar sus efectos. Elton ha mostrado su gratitud hacia los profesionales de la salud y ha confiado en su experiencia para manejar esta delicada situación. Este episodio destaca la importancia del acceso a un cuidado médico adecuado, incluso para figuras públicas. A lo largo de su carrera, Elton John ha enfrentado y superado diversos retos personales y de salud, siempre mostrando fortaleza y determinación. Este nuevo desafío no es diferente, ya que el artista ha reiterado su compromiso de mantenerse activo y seguir adelante a pesar de las adversidades. Su fe en la recuperación refleja el espíritu resiliente que lo ha caracterizado durante décadas.

El retiro de Elton John de los escenarios, anunciado en su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, coincidió con estos problemas de salud. Su última actuación en el festival de Glastonbury en 2023 marcó un emotivo cierre a su carrera en vivo en el Reino Unido, dejando un legado imborrable en la música y el espectáculo. Este momento fue especialmente significativo para sus seguidores, quienes lo despidieron con ovaciones y agradecimientos por su extraordinaria contribución al arte. El cantante ha aprovechado su tiempo fuera de los escenarios para centrarse en su recuperación y su vida personal. Su relación con David Furnish ha sido un pilar fundamental, y el músico no ha dudado en elogiar el apoyo de su esposo en esta etapa. Elton describe a Furnish como su «roca», destacando la importancia de la familia en momentos de dificultad. A pesar de sus limitaciones físicas, Elton John sigue demostrando su pasión por la música. Aunque no puede disfrutar de sus proyectos de la misma manera debido a su visión, su capacidad para crear y conectar con su obra sigue intacta. Su participación en The Devil Wears Prada muestra que el músico aún tiene mucho que ofrecer al mundo del arte.

La respuesta del público ante esta situación ha sido abrumadoramente solidaria. Los fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación, reflejando el cariño y respeto que Elton se ha ganado a lo largo de su carrera. Estas muestras de afecto son un recordatorio del impacto que ha tenido su música en millones de personas.

El legado de Elton John, tanto musical como humano, permanece intacto. Su fortaleza ante los desafíos de salud inspira no solo a sus seguidores, sino también a colegas de la industria.