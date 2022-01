El mundo del cine se encuentra de luto, pues este viernes, falleció a los 99 años Betty White

«Era genial desafiando expectativas y logró llegar a vieja, y de algún modo, no ser suficientemente vieja”, expresó Ryan Reynolds.

«La extrañaré terriblemente y también el mundo que tanto amaba. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su amado esposo Allen Ludden. Creía que volvería a estar con él», dijo Jeff Witjas, su representante.

«Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration» es un proyecto que sigue adelante para reconocer su gran trayectoria.

«Nuestros corazones están de luto hoy con el fallecimiento de Betty White. Durante los muchos años que trabajamos con ella, desarrollamos un gran amor y admiración por Betty como persona, y como artista», dijeron los productores de la película.

PELÍCULAS

Betty White: 100 Years Young — A Birthday Celebration (2022)[1]

The Lorax (2012) (voz)

The Lost Valentine (2011)

You Again (2010)

The Proposal (2009)

Love N’ Dancing (2009)

Boston Legal – Aparición en 16 episodios (2004-2008)

Gake no ue no Ponyo (2008) (voz)

The Third Wish (2005)

Bringing Down the House (2003)

Whispers: An Elephant’s Tale (2000) (voz)

The Story of Us (1999)

Lake Placid (1999)

Dennis the Menace Strikes Again! (1998) (no exhibida en cines)

Hard Rain (1998)

Advise and Consent (1962)

Betty White falleció a los 99 años este 31 de diciembre del 2021.



De qué murió Betty White

Betty White falleció el viernes de causas naturales, reportó TMZ.

La legendaria estrella de la televisión estadounidense tenía 99 años. Según el portal de espectáculos, White no padecía ningún tipo de enfermedad ni comenzó a sentirse mal repentinamente.

La estrella de “The Golden Girls” falleció la mañana del viernes 31 de diciembre en su casa en Los Ángeles, reportaron The New York Times y la revista People. La muerte de White fue confirmada por su agente de muchos años Jeff Wititas en una llamada con la publicista Pam Golum, de acuerdo a The Associated Press.

White, ganadora de cinco premios Emmy iba a cumplir 100 años el próximo 17 de enero.

La actriz tenía planeado un evento para celebrar su centenario de vida en el que participarían otras legendarias estrellas del mundo del espectáculo. En el show de una hora y 40 minutos estarían Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin Manuel- Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman, Jay Leno, Carol Burnett, Craig Ferguson, Jimmy Kimmel, Valerie Bertinelli, James Corden, Wendie Malick y Jennifer Love Hewitt.