EL MENTADO YOUTUBE

Sin duda alguna que la tecnología nos ha pasado y por mucho. Esto es bueno y es malo. Es muy raro ver a una persona que no traiga un celular… si conoce a una persona llévela al programa de “Aunque usted no lo crea”… y estoy seguro que no le van a creer. Para todos lados llevamos el celular… también lo llevamos al baño. Y si tenemos internet en casa con mas razón. ¿Es malo tener celular a la mano? Eso creo que va a depender mucho del propósito. Podemos textear, hablar por teléfono, estar en Facebook, Instagram… y no se en que cosa más con el aparatito. Y estamos en el derecho de poder usarlo. No quiero que vaya a pensar que soy un retrógrado por lo que voy a decir, pero creo que muchas de las veces nos pasamos en el uso del cel. Y no quiero referirme al uso del celular cuando vamos manejando… eso ya se ha dicho hasta el cansancio de que no se haga y como quiera lo seguimos haciendo. Quiero referirme al otro uso que se le está dando al celular. No nos queremos perder de nada… si no es foto es video. Total, de que lo que pasa lo queremos tener al instante, prueba de lo que está pasando. Nada mas y nada menos me tocó ver unas nubes que me encantó como estaban formadas (que son pocas muy pocas veces que he visto este tipo de fenómenos naturales). Eran unas nubes en forma de tubo que media millas de largo. Me quedé agradablemente sorprendido al verla. Busqué un lugar para estacionarme y así poder disfrutar lo que la Madre Naturaleza nos estaba dando. De repente se me prendió el foco y saqué mi celular y empiezo a tomar video de las nubes. Ahora, a cuanta persona que le cuento y veo que le interesa le muestro el video. Creo que esta es una manera inteligente de usar el celular. La otra manera de usar el celular es lo que hicieron unos estudiantes “morenos” de una escuela de aquí Estados Unidos (hace tiempo de esto) grabaron en video una pelea entre unos estudiantes. En esta pelea se ve que un grupo está golpeando a una muchacha… que después de golpear su cabeza contra un lavamanos murió. Mi pregunta es… ¿por qué no hubo una persona que tratara de parar la pelea?¿Por qué en vez de estar tomando video no se tomaron el tiempo para separarlas? ¿Por qué? ¿Por qué? POR QUE? Podría repetir la pregunta mil veces y no tendría una respuesta inteligente a la pregunta. Se ve en el video en donde muchos de los compañeros se pusieron a tomar video con sus celulares. La respuesta después de mucho pensarla me llegó. ¿Qué es lo primero que hacen los muchachos que toman video de estas peleas? La respuesta es muy sencilla… subirlas al mentado YouTube… ¿cierto? Es en lo único que piensan cuando están tomando video… YouTube ¿Qué les pasa a estos chavos? Es la juventud…- me dijo un amigo. ¿Acaso tu no harías lo mismo? Yo no- Recordé lo que hice cierta ocasión en que fui por mi hija a la parada del auto bus escolar. Dos muchachitas se estaban peleando y un muchacho luego, luego sacó su celular para tomar video. No sé cómo me vio el muchacho (un moreno) que cuando le dije que guardara su celular me obedeció. Luego me dirigí a las muchachas que se estaban peleando. Con la ayuda de una señora logramos separarlas. Mi hija se puso nerviosa. Le pregunté el por qué me… dijo que, por lo que le había dicho al moreno y porque me había metido en la pelea de las muchachitas. Después me puse a pensar y la verdad es que si me entró un poco de miedo de que la fueran a tomar en contra de mi hija. Gracias a Dios que no pasó a más. Estoy más que seguro que si no le digo al muchachito que no tomara video ya lo estuviéramos viendo en YouTube.

Ahora tenemos al Tik Tok… menos mal que esta plataforma no acepta ese tipo de videos… por ahora.

Recuerdo que les dije a mis hijos que, si no van a hacer algo para detener lo que está pasando, que por favor no se pongan a grabar video.

No cooperemos con el morbo… con el que hay ya es mas que suficiente.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com