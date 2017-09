“El Loco” Valdés canta y bromea en el hospital y espera resultados

Le retiran sonda en el pulmón; comediantes le rindieron homenaje este 5 de septiembre en Casa de Coahuila. México.- (Notimex) El comediante mexicano Manuel “El Loco” Valdés canta y bromea durante su estancia en el hospital, a la espera de los resultados de la biopsia que le tomaron para descartar metástasis del cáncer. “Mi abuelo es admirable. Se levanta, camina, se sienta, se recuesta, canta, platica y no deja de bromear. Cuando está conmigo lo noto de buen humor, haciendo bromas y buscando la manera de molestarme. Verlo así es sinónimo de que ya se siente mejor, lo veo fuerte”, informó Iván Valdés. En entrevista con Notimex, dio a conocer que al actor ya le retiraron la sonda que le fue colocada en el pulmón izquierdo para drenar el agua que tenía y aunque los especialistas habían contemplado darlo de alta en el transcurso de este lunes, le informaron que preferían esperar hasta el martes 5 de septiembre. Precisó que gracias a que ya no la tiene, es independiente para ir al baño o tan sólo al caminar, pues el aparato de drenaje es grande y la sonda era de grueso calibre. “Decidieron dejar a mi abuelo en observación para ver cómo respondía su pulmón y corroborar que no se volviera a llenar de agua. Mañana (miércoles) será valorado y si continúa drenando por sí solo podremos llevárnoslo a casa sin necesidad de sonda. Por lo pronto, su pulmón ya está sin agua y ciento por ciento oxigenado”, explicó. Respecto a la biopsia que le tomaron a uno de los nódulos que le fueron hallados en el mismo órgano, explicó que será el jueves cuando les den resultados de patología con la esperanza de que el cáncer que le fue hallado en la frente no haya hecho metástasis en su organismo. “Ojalá que no sea metástasis ni tampoco una raíz nueva de cáncer. Especular en su salud no es lo ideal, tenemos fé de que sean bolitas de grasa que se le acumularon a través de los años. Sin embargo, todo depende de los análisis del laboratorio”. Debido a que su recuperación ha sido lenta, Iván Valdés descartó que “El Loco” vaya a estar presente en el homenaje que se le va a rendir a fin de recaudar fondos para su tratamiento médico. “Sin embargo, ya le dijimos que le vamos a grabar todo para que vea el apoyo y cariño que le han brindado todos sus compañeros”, señaló. Bajo el título “Gran homenaje a beneficio de Don Manuel ‘Loco’ Valdés, a partir de las 19:30 horas participarán Raquel Bigorra, Lalo España, Javier Carranza “El Costeño”, Luis Barceló, Alejandro Suárez, Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers), Benito Castro, La Sonora Dinamita y Los Terrícolas, entre otros. Se llevó a cabo el 5 de septiembre mediante una cena gala y baile en Casa de Coahuila, ex Convento de Churubusco.