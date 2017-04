¡El liderato es un infierno!

Toluca vence 2-0 al Necaxa en el Estadio Nemesio Diez y asalta el liderato del Torneo Clausura 2017 Toluca, Mex.- Del infierno al cielo, de las tinieblas a las nubes. El Club Deportivo Toluca dio un golpe de autoridad este domingo, no solamente al vencer por 2-0 al Necaxa, sino también a todo el circuito. Los Diablos Rojos son los nuevos líderes del Torneo Clausura 2017. Los dirigidos por Hernán Cristante batallaron para conseguir el objetivo. Fue hasta los 72′ que se abrió el marcador y no fue precisamente el conjunto escarlata el que consiguió el tanto. Rodrigo Salinas se abrió espacio para entrar al área por derecha y sacó un violento centro que cortó Jesús Chávez, aunque no de forma eficiente para mandar la pelota hacia su propia meta. Ya con el Necaxa reducido, el Toluca se volcó hacia el frente en la recta final del cotejo y en una descolgada, un recién ingresado Erbin Trejo hizo conducción en el último tercio del campo y sacó un tiro cruzado que dejó sin oportunidad a Barovero para sellar el marcador final. Necaxa fue práctico en el primer tiempo. Los dirigidos por Luis Alfonso Sosa poblaron el centro del campo y obligaron a los locales a buscar las bandas, sin que ello representara una gran amenaza para los hidrocálidos. Solamente un mano a mano que Uribe estrelló en el poste fue el gran susto para los Rayos. En el segundo tiempo y con el liderato en disputa, los escarlatas empezaron a adelantar líneas, aunque no con mucha claridad para generar llegadas. El trabajo de la visita fue impecable solamente hasta la caída del primer gol. El desfortunio de Chávez fue un peso demasiado grande para cargar por parte del Necaxa, que bajó los brazos de forma rápida para abrirle paso al nuevo líder de la competencia. Los 22 puntos son suficientes para poner el nombre del Deportivo Toluca en lo más alto del Clausura 2017, mientras que el Necaxa, si bien no peligra en cuestiones de descenso gracias a su trabajo en el torneo anterior, se estanca en el olvido de la presente campaña al estar en penúltimo lugar de la tabla con apenas 10 unidades.