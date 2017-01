El jefe de la CIA regaña a Trump: ‘Cuide lo que diga’

El saliente John Brennan le advierte al presidente electo que la espontaneidad no es algo que proteja los intereses de EU y que no exonere a Rusia. WASHINGTON. El saliente director de la CIA, John Brennan, lanzó el domingo un reproche al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de que asuma el poder, advirtiéndole que no exonere a Rusia por sus recientes acciones y que cuide lo que dice. Los comentarios de Brennan, en una entrevista realizada en el programa ‘Fox News Sunday’, expusieron las tensiones entre el presidente electo y la comunidad de inteligencia, a la que ha criticado y cuyo control está a punto de asumir. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) dijo que Trump necesita estar atento a sus comentarios improvisados una vez que jure como presidente el viernes, aludiendo a su afición por realizar diversos anuncios en la red social Twitter. La espontaneidad no es algo que proteja los intereses de la seguridad nacional y, por lo tanto, cuando él habla o cuando reacciona, asegúrense de que entienda que las consecuencias y el impacto en Estados Unidos podrían ser profundos”, dijo Brennan. Es sobre algo más que sólo el señor Trump. Es sobre los Estados Unidos de América”, agregó. Trump acusó la semana pasada a la comunidad de inteligencia de filtrar información sobre un reporte no verificado de que los rusos habrían reunido información comprometedora sobre el republicano. En Twitter, el millonario acusó a las agencias de inteligencia de utilizar prácticas que recuerdan a la Alemania nazi. Lo que considero indignante es comparar a la comunidad de inteligencia con la Alemania nazi”, dijo Brennan. Me siento muy agraviado por eso”, agregó. Brennan también cuestionó el mensaje que se envía al mundo si el presidente electo dice que no tiene confianza en las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos. Durante meses, Trump puso en duda públicamente las conclusiones de la inteligencia estadunidense de que Rusia estuvo detrás de los ciberataques contra grupos demócratas antes de afirmar el miércoles que cree que Moscú fue responsable de los ataques informáticos. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó en un reporte presentado al presidente Barack Obama y a Trump la semana pasada que Rusia intentó influir en el resultado de la elección del 8 de noviembre mediante ataques informáticos y otros medios. No realizó una evaluación sobre si Moscú tuvo éxito.