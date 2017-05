El infierno de Venezuela MORENA lo quiere para México

Por: Ing. Esteban Sanchez

Familias otrora de buena posición económica, tienen hoy que andar buscando literalmente en los tiraderos de basura algún desperdicio útil para comer. La situación empeora conforme pasan los días y en cualquier momento puede venir un estallido de grandes dimensiones y consecuencias. Todo parece indicar que las cosas marchan rumbo al precipicio. El loco dictador de ese país, Nicolás Maduro, tanto o más que lo estaba el que le legó el cargo, el fallecido Hugo Chá-vez, a un desacierto agrega otro, en forma interminable, ante la imposibilidad de parar las protestas de la gente. Perdió las pasadas elecciones legislativas por un gran margen, de manera tal que la oposición alcanzó mayoría calificada. Ante su evidente impopularidad, con muy burdas triquiñuelas impidió la celebración del plebiscito revocatorio de su mandato que exigía una mayoría de ciudadanos, consciente de que la votación popular por aplastante mayoría lo echaría a la calle. Luego Maduro tuvo la ocurrencia, a través del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos integrantes le son incondicionales, de declarar disuelta la Asamblea Nacional, donde la oposición forma mayoría abrumadora. Al ver que su grotesca maniobra no prosperó y provocó entre los venezolanos mayor irritación, se vio el dictador en la necesidad de recular. Por si los anteriores disparates no fueran suficientes, con diversas maniobras ha venido impidiendo la celebración de varias elecciones de gobernador. Y luego, apenas el pasado 1 de mayo, tuvo la ocurrencia, que sin duda él ve salvadora de su impopular régimen, de convocar a una asamblea constituyente para expedir una nueva Carta Magna. Sin necesidad de conocer el proyecto de nueva ley fundamental de ese país, ya se puede adivinar cuál es su propósito: dotar a Maduro de poderes dictatoriales, adicionales a los que ya tiene o se ha arrogado, necesarios para ahogar en un baño de sangre las justas protestas del pueblo venezolano, y luego alegar que él lo hizo de manera legítima para acabar con lo que llama el movimiento golpista. Naturalmente la convocatoria a esa asamblea constituyente ha sido hecha sin ajustarse al procedimiento jurídico previsto para el caso, según ya se ha denunciado. Pero además anunció que la mitad de los 500 constituyentes serán elegidos por los consejos comunales, seguramente bien controlados por su aparato político y sin duda por los peores métodos. O sea, que de entrada se alza con la mitad de los asientos de la asamblea constituyente. Imposible encontrar mayor desvergüenza que la de este dictador enloquecido. ¿Por qué la izquierda mexicana no condena la barbarie del gobierno de Maduro contra su pueblo? Es la pregunta que circulaba en redes sociales. No lo hacen porque el proyecto que implementó Chávez y continúa Ma-duro en Venezuela es el mismo de López Obrador para México. Y también de un sector del PRD. Están de acuerdo en la política económica que consiste en quitar a unos para dar a otros. Coinciden en la estrategia de organizar a la gente pobre –que ha aumentado con el chavismo– beneficiaria de programas sociales, para enfrentar a los ‘mafiosos’, ‘escoria’ y ‘burgueses’ de la oposición. No tienen inconveniente en que se usen a venezolanos ‘buenos’ para enfrentar a venezolanos ‘malos’, porque eso es lo que quieren para México. Lo hacen a diario en redes sociales. Y lo harán físicamente cuando tengan el poder. cientos de miles de venezolanos salieron a las calles a protestar por el golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia que asumió funciones que corresponden al Poder Legislativo, es decir la Asamblea Nacional. Ninguna condena ha habido de la izquierda mexicana (AMLO y PRD) hacia ese acto golpista del chavismo venezolano. Al contrario, hace dias el asesor de López Obrador, John Ackerman, se jactaba en un artículo periodístico que en Venezuela había mucho más democracia que en México. Eso es lo que ellos entienden por democracia: echar a los oficialistas encima de los opositores para amedrentarlos físicamente. Los comandos chavistas que intentaron impedir la marcha opositora, abrieron fuego y mataron a Carlos Moreno, de 17 años, de un balazo en la cabeza. El estudiante no iba a la manifestación, sino a jugar futbol y le llegó el disparo. También mataron a Paola Ramírez, de 23 años, quien perdió la vida cuando las hordas motorizadas de Maduro dispararon contra ella y la asesinaron mientras se retiraba de la protesta. “Poca sangre y mucho terror”, es la estrategia de autoría cubana que aplica el chavismo venezolano en contra de los opositores. Con ello se busca amedrentar a quienes disienten del régimen, y es lo que se niegan a condenar López Obrador y sus seguidores en México porque eso quieren para nuestro país. Decía el asesor de AMLO en su artículo que en Venezuela existe “una vigorosa separación de poderes”. Eso es lo que entienden como ‘separación de poderes’. Un Poder Judicial controlado por el Ejecutivo y que se usa para aplastar a la representación nacional expresada en el Congreso. De hecho cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, en dos ocasiones mandó tomar por la fuerza la Cámara de Diputados para impedir que se votaran resoluciones que no le gustaban al mandatario capitalino. (La orquestación de las tomas están grabadas y fueron noticia, cuando se coordinaban Martí Batresdesde la secretaría de Gobierno local y Alejandra Barrales en la Cámara). Igual a lo que hace Maduro en Venezuela. Usa al Poder Judicial –que controla– para inhabilitar al Poder Legislativo que iba a convocar a un referéndum revocatorio. Y si la oposición protesta contra esa medida, les echa encima a sus hordas de golpeadores para amedrentarlos. Ahí no hay democracia. Lo ha dicho la OEA, lo dijo México de manera contundente. Sin embargo, aquí, la izquierda se niega a condenar la barbarie del régimen de Maduro por una sencilla razón: ES LO QUE QUIEREN PARA NUESTRO PAÍS.