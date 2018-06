El hombre y sus límites

Por. Gamaliel Espinoza

Cerca de la oficina principal de Hugo Chávez fue encontrado un bebé. Todo el mundo se preguntaba de quien sería y como había llegado a ese lugar. Chávez al darse cuenta de lo que estaba pasando ordenó de inmediato que se hiciera una investigación. Quería saber si alguno de sus allegados estaba involucrado… y cómo es que había llegado a ese lugar el bebé. La comisión investigadora tenía poco tiempo para rendir cuentas al Presidente Chavez. Después de tres semanas la comisión ya tenía un informe. “Ninguno de los colaboradores del gobierno era capaz de haber hecho semejante bebé tan precioso… no había capacidad. No había una pareja que pudiera trabajar tan íntimamente juntos que pudieran lograr este producto. Nadie había podido lograr hacer algo que tuviera pies y cabeza. Ningún trabajo se había podido lograr tan bien en 9 meses…” fue el informe. No me gusta hablar de farándula porque siempre o mejor dicho casi siempre no es lo que parece… aunque en esta ocasión “lo dudo y si lo creo”. Me importa un comino la vida de los demás. No me gusta siquiera meterme en la vida de mi familia… menos en la vida de gente que ni siquiera conozco. Esta semana me llegó por equivocación una noticia que la verdad no me extrañó. Y es que a los artistas lo que les gusta es llamar la atención y pues resulta que el seudo cantante Lupillo Rivera se esta divorciando. Según las lenguas fue porque a su esposa le gustó mas como la trata un amigo de la familia. Digo amigo porque se les ocurrió hacer un trio (a Lupillo y a su esposa) con un cantante mas apuesto que Lupillo. ¿Que es lo que buscan con este tipo actos? El tercero en discordia contento con la propuesta… y creo que Lupillo también. A la esposa de Lupillo… ¿a quien le dan pan que llore? Por supuesto que estaba contenta y feliz porque ahora tenia dos… hombres en su cama. ¿Que esperaba Lupillo? ¿Que su esposa le mintiera y le dijera que él era el único en su vida? ¿No que muy “machin” el Lupillo? Ca ras vemos… lo demás no sabemos. ———————————————– ———————————————– Esta el Presidente Trump con su Secretario de Defensa en un bar tomando… y ya estaban medios entrados cuando en eso entra una persona, se les queda viendo y pregunta… – ¿Que están haciendo? – Aquí queriendo armar la Tercera Gue/ rra Mundial- responde Trump – ¿Y como es que piensan armarla?- le pregunta el recién llegado. – Vamos a matar unos 15 millones de afganos y a un reparador de bicicletaresponde el Secretario de Defensa. – ¿Un reparador de bicicleta?- pregunta el amigo – Ve señor Presidente, a nadie le interesa los 15 millones de afganos- le dice el Secretario de Defensa. Me da risa, me da risa me da risa… ja ja ja ja ja ja ja ja y mas ja ja ja ja ja ja en serio, me dar risa este tipo de noticias. Resulta que los astrónomos se han dado cuenta de que el Sistema Solar es mas grande de lo que suponían. La nave Voyager 1 que fue lanzada en el 1977 se encuentra a 25 mil mi llones de kilómetros… y todavía se reciben señales de esa nave. Los cientí ficos creen que todavía se podrá recibir información de la nave por unos dos años mas… así que el Sistema Solar es mas grande de lo que los científicos creían… o habían marcado. Pregunto: ¿Quién puso los límites del Sistema Solar? Vamos a dejar que las señales de una nave sea la que nos diga hasta donde llegan los límites. Hasta donde llega la autoridad de esta gente para no hacerle caso a lo que envíe esa nave y nos puedan decir hasta donde llega el límite del Sistema Solar. Supongamos que los astrónomos digan que el límite del Sistema sea hasta los 30 mil millones de kilómetros… ¿debemos de creerlo? Entonces… ¿Quién tiene la autoridad para marcar el límite de nuestro Sistema? ¿Están considerando que la tierra es el centro del Sistema Solar? Si es así pues ya empezamos muy mal. Porque me imagino que el centro del Sistema es el Sol… y el Voyager no salió del Sol. ¿Qué tal si el Sistema Solar no es redondo sino ovalado? ¿Qué tal si sale por donde esta mas angosto el Sistema Solar? Vaya noticia que nos puede quitar el sueño… porque a lo mejor podría no ser cierto… que es lo mas seguro. El hombre queriendo poner límites. Y la pregunta es… ¿de que nos vale saber que el Sistema Solar mide 30 mil millones de kilómetros? O ¿millas? Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@ novedadesnews.com.