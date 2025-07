El grupo Intocable donará recursos de su gira por Norteamérica ¿A que será destinado?

La legendaria agrupación Intocable anunció este jueves una iniciativa solidaria que acompañará su gira Antología Tour 2025 por Estados Unidos y México. La banda destinará un dólar a la Fundación Cultural Latin Grammy por cada boleto vendido, con el objetivo de fomentar la educación musical entre jóvenes talentos latinoamericanos. Esta donación contribuirá directamente a programas de becas, subvenciones y oportunidades formativas para la próxima generación de creadores de música latina.

En un comunicado oficial, el grupo expresó su compromiso con la música y con quienes sueñan con desarrollarse en esta industria. “La donación (…) apoyará los programas de la Fundación dedicados a promover la educación musical”, señalaron, reforzando la importancia de abrir caminos a nuevos artistas a través de la formación y el acceso a recursos.

La gira Antología Tour 2025 comenzó en febrero en distintas ciudades de México y ha venido alternando con fechas en Estados Unidos. A lo largo de los próximos meses, Intocable recorrerá más de una decena de ciudades estadounidenses, con su próxima parada en Charlotte, Carolina del Norte, el 25 de julio. Las presentaciones se extenderán hasta finales de noviembre, y se espera que la iniciativa tenga un impacto significativo en la recaudación a favor de la Fundación.

Este anuncio llega en un momento especial para la agrupación, pues recientemente se dio a conocer que Intocable recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2026. Este reconocimiento se suma a una carrera de más de tres décadas, durante la cual han dejado una huella profunda en la música norteña y texana, fusionando sonidos tradicionales con una identidad propia que ha trascendido fronteras.

Desde su fundación en 1994, Intocable ha logrado consolidarse como uno de los grupos más influyentes en el género regional mexicano. Con 15 álbumes de estudio, muchos de ellos con certificaciones de diamante, platino y oro, la banda ha sido un referente tanto en América Latina como en la comunidad latina de Estados Unidos.

La combinación de líricas románticas, armonías vocales potentes y arreglos instrumentales distintivos ha sido clave en su éxito. Canciones como Fuerte no soy, Sueña o Y todo para qué se han convertido en himnos que han acompañado a generaciones de seguidores. Su estilo, profundamente arraigado en la música del norte de México, ha sabido evolucionar sin perder su esencia. A lo largo de su trayectoria, Intocable ha sido reconocido con importantes galardones, incluyendo dos premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, además de tres Latin Grammy. Su más reciente Latin Grammy lo obtuvieron en 2019 por el Mejor Álbum de Música Norteña, reafirmando su vigencia en la industria musical. Más allá de los premios y el éxito comercial, la banda ha mantenido una conexión genuina con su audiencia. Esta nueva acción filantrópica es testimonio de ese compromiso, no solo con sus fans, sino con el futuro de la música latina en su conjunto. Al invertir en educación musical, Intocable no solo respalda el talento emergente, sino que fortalece el legado cultural del género.

La Fundación Cultural Latin Grammy ha jugado un papel esencial en la formación de jóvenes artistas a través de sus programas de becas completas, que permiten estudiar música en algunas de las mejores instituciones del mundo. La donación de Intocable se suma a los esfuerzos de otros artistas latinos comprometidos con la formación artística como Shakira, Juanes y Carlos Vives.Con esta gira y su compromiso con la educación musical, Intocable demuestra que su influencia va más allá de los escenarios. Su legado, construido a lo largo de tres décadas, continúa creciendo no solo en los corazones de sus seguidores, sino también en las oportunidades que ahora brindan a jóvenes artistas que sueñan con seguir sus pasos.