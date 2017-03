El “Gallo” Estrada asegura merecer pelea México.-(Notimex) contra “Chocolatito”

México.- (Notimex) El boxeador mexicano Juan F r a n – c i s c o “Gallo” Estrada se declaró listo para medirse con el nicaragüense Román “Chocolatito” González, pues considera que se merece la revancha. Luego de noquear en el quinto round al colombiano Anuar Salas, el sábado en la Arena Ciudad de México, el de Puerto Peñasco, Sonora, quiere enfrentarse nuevamente con el monarca supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). “Ganar era un paso para retar al campeón absoluto, el ‘Chocolate’, creo que esa pelea me la merezco”, dijo el “Gallo” (35-2, 25 KOs), quien se enfrentó con el centroamericano en noviembre de 2012, con derrota en duelo por el título minimosca AMB. Tras manifestar que la gente quiere ver esa pelea, su meta es llegar al título del mundo y pelear contra el “Chocolatito”, pero si esa contienda no llega, buscará el título mundial ante otro campeón. Por otra parte, comentó que el pasado fin de semana ya no hubo molestias en la mano derecha, la cual se lesionó el año pasado y que lo dejó fuera de actividad algunos meses, “no me dolió, estoy físicamente bien y muy fuerte”. Agradecido con el apoyo de la afición que se dio cita el sábado, Estrada está a la espera de noticias para volver a la actividad, seguro de que estaría listo para pelear en abril.