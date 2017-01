EL GALLETAZO… O CAFESAZO

En un avión todo iba dentro de lo normal cuando de repente se levantan unas personas y quien sabe de donde sacan unas armas de no se que calibre… apuntando a los pasajeros. Despues de adueñarse de la tripulación toman el mando de la cabina. El líder de los terroristas agarra el micrófono y empieza a hablar. – Señores y señoras, queremos hacer de su conocimiento que este avion lo hemos secuestrado. Somos un grupo de terroristas que buscamos la paz así sea necesario derramar sangre. Que- remos decirles que desde este momento tomamos el control de este vuelo. Somos el grupo terrorista mas sangriento que hay en la tierra… y para comprobarlo vamos a violar a todos los pasajeros a bordo. – Un momento señor, ¿que acaso no se viola nada mas a las mujeres? Se escucha un silencio… cuando de repente se levanta un hombre que le dice al que había hecho la pregunta… con una voz muy delicada – Me disculpa la pregunta señor… pero ¿acaso usted es terrorista? – Claro que no lo soy- responde el hombre – Usted tiene conocimiento sobre terrorismo? – Claro que no lo tengo- – Entonces haga el favor de callarse y deje al señor terrorista que cumpla su amenaza… prosiga señor terrorista. Muy bien podría llamar a La Liga… los Vengadores. Si, esos superheroes que nos han hecho vivir tranquilos las últimas decadas. Esos super héroes que nos han defendido a la humanidad de todo ataque de cualquier villano… pero, para que? Cuando pregunten que quien es el Presidente de México… no lo van a querer hacer. Esto se me vino a la mente porque el gobernador de Morelia, Greco Ramirez le ha pedido a Peña Nieto que defienda a los mexicanos de Do-nald Trump… JA JA JA JA JA JA JA JA JA. En serio, es un chiste verdad? Le habrá visto una capa Greco a Peña Nieto? No creo. Mas bien creo que le vio la cara de… héroe? Tampoco. Defendernos de Trump? Vaya que si es para reir. Muy bien le podria decir al Sr. Greco… “no manches hijo”. Ya me imagino a Peña Nieto poniendose enfrente de Trump diciendole: Sabes que hijo? Vale mas que le pares a tu politica en contra de los mexicanos… mejor dicho contra los hispanos que tambien son mis hermanos. Y luego que Trump se voltee y le pregunte… -Que dices?- – Nada Trump, que para cuando quieres que empecemos el muro, quiero que lo terminemos antes de que termine mi gobierno- ——————————————– ——————————————— El vuelo se realizaba sin novedad… todo dentro de lo normal (este vuelo no es el mismo que fue secuestrado por terroristas), de repente se oye por el altavoz a la azafata que dice… – Estimados pasajeros, queremos hacerles de su conocimiento que ya nos cargó la fregada. Silencio total en el avion, miradas nerviosas y una tronadera de dedos. – Asi es, estimados pasajeros ya nos cargó la fregada… hemos sufrido una desgracia. Los pasajeros empiezan a rezar y otros a abrazar a sus seres queridos. – Se nos han quemados las alas, señores pasajeros. – No puede ser, nos vamos a matar, no hay nada que se pueda hacer?- empezó a gritar la gente. – Tranquilos señores, se nos quemaron las alitas, pero nos quedan las pechugas, las piernas… y creo que con eso podemos hacer algo. Pobres de nuestros diputados… estando trabajando tomando café y galletas se gastaron 1 millon 43 mil 911 pesos, nada mas (lo quiere en dolares?) Pues en dolares se gastaron mas de 52 mil dolares. Pobrecitos! no? Se me esta ocurriendo una idea. Poner una cafeteria en la Camara de Diputados y venderles lo que se traguen. A ver si gastan toda esa cantidad. Les pasaría lo que al amigo que le dice a su compadre: – Porque sera compadre que cuando compro la cerveza, con una me emborracho, pero si alguien me invita me puedo tomar hasta 10 y apenas si me empiezo a ponerme borracho. Estos diputados no tienen llene. En una comida que se dieron con los representates de los 8 grupos parlamentarios se gastaron mas de 45 mil pesos. Se imagina lo que nos ahorrariamos si cada uno pagara su comida? Lo mas seguro es que se morirían de hambre los desgraciados. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com.