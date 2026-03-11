El Clásico Mundial de Béisbol lanza su primera banda sonora, con Becky G y Myke Towers

El Clásico Mundial de Béisbol anunció la primera banda sonora oficial en la historia del torneo, una iniciativa que busca reforzar la identidad cultural del campeonato y conectar con los aficionados a través de la música. La competencia, considerada uno de los eventos más importantes del béisbol internacional, reúne a selecciones de distintos países y este año se disputa en varias sedes alrededor del mundo. Los juegos se celebran en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, lo que refleja el carácter global del torneo y la diversidad de su afición.

Con la creación de una banda sonora oficial, los organizadores buscan fortalecer esa conexión cultural entre el deporte, la música y las distintas regiones que participan en el campeonato. El tema principal del torneo lleva por título Make It Count, una canción que mezcla estilos como pop latino, reguetón y K-pop.

La interpretación reúne a artistas de diferentes partes del mundo, reflejando el espíritu internacional del campeonato.

Entre los intérpretes se encuentra la cantante estadounidense Becky G, una de las figuras más reconocidas del pop latino contemporáneo.

La artista comparte el tema con el rapero puertorriqueño Myke Towers, conocido por su presencia en el género urbano y por su influencia en la música latina actual.

También participa Yeonjun, integrante de la popular banda surcoreana Tomorrow X Together.

La colaboración entre artistas de distintos géneros y países busca representar la diversidad cultural que caracteriza al béisbol internacional. Además del tema principal, la banda sonora del torneo incluye otras canciones creadas especialmente para la competición. Una de ellas es MVP, interpretada por la artista puertorriqueña Young Miko.

La canción rinde homenaje a la profunda relación entre el béisbol y Puerto Rico, una isla reconocida por su tradición y talento dentro de este deporte.

El béisbol forma parte importante de la cultura puertorriqueña, y el país ha producido numerosas estrellas que han brillado en las grandes ligas. Otra pieza incluida en la banda sonora es My Place, interpretada por el cantante japonés Fujii Kaze. Este tema está inspirado en la relación histórica entre Japón y el béisbol, así como en el legado que el torneo ha construido en ese país.

Japón es considerado una de las potencias del béisbol mundial y cuenta con una enorme base de aficionados.

La elección de estos artistas también funciona como un guiño a las sedes donde se disputa el torneo.

El campeonato comenzó con su primer partido en la ciudad de Tokio, uno de los centros deportivos más importantes del béisbol asiático. Posteriormente, el resto de los encuentros del torneo se desarrollarán en sedes de Estados Unidos y Puerto Rico.

Detrás de la producción de esta banda sonora se encuentra el reconocido productor musical Tainy. Tainy es dos veces ganador del Premio Grammy y ha trabajado con algunas de las figuras más influyentes de la música internacional. Entre los artistas con los que ha colaborado destacan Bad Bunny, Dua Lipa y Justin Bieber.

Su participación en este proyecto aporta experiencia en la creación de éxitos globales y fusiones musicales entre distintos géneros.

El torneo se desarrolla entre el 4 y el 17 de marzo, con la participación de varias selecciones nacionales que compiten por el título mundial. La gran final del campeonato está programada para celebrarse en el LoanDepot Park, estadio que sirve como casa de los Miami Marlins.

En la edición anterior del torneo, el título fue conquistado por Japón.

La selección japonesa se coronó campeona tras derrotar por 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en 2023.

Con esa victoria, Japón reafirmó su posición como una de las selecciones más dominantes en la historia del Clásico Mundial. La introducción de una banda sonora oficial representa un nuevo paso en la evolución del torneo.

Los organizadores esperan que la música ayude a ampliar la conexión emocional entre los aficionados y el campeonato.

La iniciativa también busca atraer a nuevas audiencias que siguen tanto el deporte como la música.

De esta manera, el Clásico Mundial de Béisbol combina cultura, entretenimiento y competencia deportiva en un evento que continúa creciendo en alcance internacional.