El chicle es un peligro para el medio ambiente

Dallas, Texas.- No importa si lo usas para mantener el aliento fresco o porque crees que te hace lucir bien, el chicle no es bueno para el planeta. De hecho, contiene ingredientes que no se degradan con facilidad, incluyendo el caucho sintético, que también se usa para fabricar neumáticos y suelos. Otro problema son los residuos que genera. No cabe duda de que ha llegado el momento de desarrollar hábitos más ecológicos. Si te apuntas a la idea, esto es todo lo que necesitas saber. No se degrada con facilidad Dado que la mayoría de las marcas de goma de mascar no son biodegradables, es probable que tu goma de mascar permanezca en este mundo durante un periodo de tiempo mucho más largo del que la has usado. Un ingrediente particularmente problemático es el acetato de polivinilo, un polímero termoplástico que se utiliza para hacer cola y se emplea para crear la base de la goma de mascar de algunas de las marcas más populares del Reino Unido. Por tanto, la goma de mascar puede quedarse pegada durante mucho tiempo después de que la hayas tirado. Wrigley, la compañía propietaria de marcas de goma de mascar como Extra, Hubba Bubba y Airwaves ha confirmado que usan el acetato de polivinilo en algunos de sus productos. ¿Sabías que se puede reciclar? No te desesperes, existen formas súper sostenibles para reutilizar la goma de mascar. La diseñadora británica Anna Bullus ayudó a implantar la primera compañía del mundo que se dedica a reciclar y reprocesar los productos con goma de mascar. Respaldada por compañías como Wrigley, la start-up llamada Gum Drop fabrica productos como lápices, suelas de zapatos y tazas de café. Según Anna, el chicle es la segunda fuente de basura más grande del mundo, por lo que es un problema ambiental muy importante. “Gastamos unos 200 millones de dólares al año para eliminar la goma de mascar en el Reino Unido. Quería crear una solución que abordara el problema desde su origen e incorporara el reciclaje”, le explicó al HuffPost del Reino Unido. La empresa de reciclaje Terracycle también dirige proyectos de reciclaje de gomas de mascar en Estados Unidos y México. Espera sumar sus esfuerzos al resto de los proyectos del Reino Unido en breve. “Limpiamos y mezclamos la goma de mascar que recolectamos con otros plásticos y gomas. Luego los convertimos en topes para las puertas y suelos de goma”, le explicó Stephen Clarke, director de comunicaciones de Terracycle Europa, al Huff- Post del Reino Unido. La otra alternativa Si no quieres deshacerte de ese hábito, puedes elegir una marca de goma de mascar más ecológica. La goma de mascar ecológica de Chicza no solo es biodegradable, sino que también contiene goma elástica proveniente del árbol de chicle, que se encuentra en la selva tropical maya. Se fabrica hirviendo la savia del árbol hasta convertirla en una pasta espesa. Chewsy es otra opción vegana, libre de plástico y sin gluten, fabricada con cinco ingredientes completamente naturales.