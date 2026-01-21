El campeón Toluca empata sin goles con Tigres y daña su paso perfecto en el Clausura

El campeón Toluca dejó escapar su paso perfecto en el torneo Clausura al empatar sin goles ante Tigres en un partido intenso, disputado y con momentos de alta tensión. Aunque el marcador no se movió, el duelo tuvo emociones de principio a fin y dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.

Tigres salió con mayor determinación en los primeros minutos, presionando alto y buscando imponer condiciones en su casa. El equipo regiomontano mostró orden y personalidad, consciente de que enfrentaba al actual monarca del futbol mexicano.

Conforme avanzó el primer tiempo, Toluca logró equilibrar el trámite del partido. Los dirigidos por Antonio Mohamed comenzaron a tener mayor posesión del balón y a generar aproximaciones, especialmente en los últimos 25 minutos de la primera mitad, donde se adueñaron del ritmo del encuentro.

A pesar del dominio alterno, las opciones claras de gol fueron escasas. Ambos equipos se mostraron sólidos en defensa, priorizando el orden y evitando errores que pudieran inclinar la balanza antes del descanso.

El segundo tiempo presentó un escenario que parecía favorable para Toluca. La expulsión de Juan Purata dejó a Tigres con diez hombres durante más de 25 minutos, una ventaja numérica que el campeón no logró capitalizar.

Toluca intentó adelantar líneas y presionar con mayor intensidad, pero le faltó claridad en el último tercio del campo. Las jugadas se diluían antes de llegar al área o eran bien neutralizadas por la zaga felina.

Tigres, lejos de replegarse por completo, mostró carácter y disciplina táctica. Incluso con un hombre menos, el equipo local fue capaz de generar peligro y mantenerse competitivo hasta el final.

En el tiempo de compensación llegó la jugada más polémica del encuentro. Juan Brunetta mandó el balón al fondo de las redes al minuto 91, desatando la euforia en el estadio, pero el gol fue anulado por una falta previa, frustrando a los aficionados y al plantel de Tigres.

El empate sin goles le costó a Toluca perder el liderato general del torneo. Con dos triunfos y un empate, el conjunto escarlata suma siete puntos, quedando dos unidades por debajo de las Chivas de Guadalajara.

Guadalajara se colocó como nuevo líder tras vencer 2-1 al Querétaro en un duelo donde mostró contundencia. Armando González y Roberto Alvarado fueron los encargados de marcar por el equipo dirigido por Gabriel Milito.

Ambos anotadores rojiblancos continúan levantando la mano en su intención de ser considerados para la selección mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo, consolidándose como piezas importantes en el esquema del Rebaño. En ese mismo encuentro, el argentino Matías Coronel descontó por Querétaro, aunque su anotación no fue suficiente para evitar la derrota de los Gallos.

En otro partido de la jornada sabatina, Atlas logró una valiosa victoria como visitante al imponerse 0-1 al Necaxa. El gol del triunfo fue obra de Alfonso González, quien aprovechó una de las pocas oportunidades claras del encuentro.

La tercera fecha del Clausura había comenzado un día antes con una contundente victoria de Monterrey, que goleó 1-5 a Mazatlán, mostrando su poder ofensivo y enviando un mensaje claro al resto de los equipos.