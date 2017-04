EL AMOR COLOCA

y transforma lo que toca. El amor es energía. Es la esencia de nuestro ser y del universo. El amor puede transformar nuestro cuerpo, mente y alma. El amor disuelve el miedo, conecta y une a los seres vivos. Este mes de abril María José nos recuerda la importancia del amor y nos comparte una nueva versión fresca y divertida de “El amor coloca” con el sello que la ha caracterizado al retomar éxitos de los 80´s o 90´s dándolos a conocer a nuevas generaciones. En esta ocasión, interpreta uno de los mayores éxitos de Mónica Naranjo. Reversionar “El amor coloca” ha sido muy divertido, es un gusto que me quise dar y compartir. Es de esas canciones que te contagian de alegría y te dejan algo positivo. Yo siempre he buscado grabar buenos y grandes temas. No me causa conflicto si son inéditos o si han sido grabados anteriormente y “El amor coloca” es justo eso: un GRAN TEMA. Seguramente habrá muchas personas que ya lo conozcan y también habrá muchas personas de nuevas generaciones que lo van a descubrir en esta nueva versión. Yo disfruto mucho cantarla y quiero compartir ese sentimiento con todos ustedes” “El amor coloca” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 21 de abril en dos versiones: original y remix. Para el mes de mayo, La Josa prepara una Edición Especial de “Habla Ahora”, su más reciente producción discográfica en la que incluirá este tema en su versión original y remix, y un par de sorpresas más. María José continuará presentando “Lo que te mereces Tour” en el interior de la República Mexicana, un sorprendente espectáculo de alta calidad, mismo que llevará el próximo 13 de mayo al Auditorio Nacional y el 27 de mayo al Auditorio Telmex de Guadalajara.