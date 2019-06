Edith González recomendaba a mujeres revisarse periódicamente

La actriz mexicana Edith González, quien este jueves falleció a consecuencia del cáncer que padecía, recomendaba que las mujeres revisaran su cuerpo de manera periódica y que una vez diagnosticada de cáncer no debían alarmarse, y sí mantener la calma.

“Vamos a amar al cáncer, a respetarlo, a no temerle, pero sí a verlo con urgencia. Yo no me pregunto por qué, sino para qué. Por ejemplo, hoy estoy dando un testimonio de vida, de amor y compartiendo un recetario”, decía la actriz al ser embajadora de campañas en contra de esta enfermedad. La protagonista de telenovelas como Doña Bárbara y Eva, la trailera consideraba que a esta enfermedad se le debe desmitificar y no temerle: “la mala noticia es que el cáncer continuará esparciéndose, pero la buena es que se le clasificará como una enfermedad crónica. Por lo tanto, nuestro deber es difundir la detección temprana y como mujeres hay que amarnos, darnos la mano y no dejarnos”. La también actriz de teatro y televisión que en 2016 fue diagnosticada con cáncer de ovario consideró, en aquel entonces, que ese padecimiento es manipulador porque engaña a las células y engaña al cuerpo. “Yo soy sobreviviente y estoy aquí porque la ciencia así me lo permitió, porque hay un Dios en el cielo y por mis propias pulgas”, decía la actriz quien además recordaba que cuando su oncóloga le informó que padecía este mal en etapa 4, ella recibió la noticia como si se tratara de una condena de muerte, pero con el tiempo aprendió asimilarla de otra manera. “El enfermo de cáncer es el timonel de la familia. Si éste mantiene una actitud alegre, la familia va detrás. Entonces, les dije a los médicos que no tenía miedo, porque había visto luchar a mi papá; él murió del cáncer más duro que hay, pero a su vida le dio un sentido y eso hizo la diferencia”, relataba. Edith González decía lo anterior estando en etapa de remisión tras someterse, durante más de un año, a tratamiento de quimioterapias y radioterapias. Opinaba que al cáncer no se le debe ver como un monstruo al que se le tiene que dar batalla. “Todo aquel que le ofrezca productos mágicos y curas milagrosas no es así. Sin embargo, los milagros sí existen. Tienen forma física de ciencia, de medicina, disciplina y doctores. Además, ésta es su gran oportunidad de liberarse de rencores, lástimas y reclamos; hay que rodearse de amor, llenar su alma de sonrisas y jamás perder la esperanza, tengan fe”. Edith González recomendaba a quienes padecían de cáncer que no se aislaran, que procuraran desmitificar la palabra y acercarse a grupos que sufren de lo mismo. Tras haber superado el cáncer, la actriz anhelaba interpretar a una mujer empoderada, que amara la vida y fuera fuerte. Asimismo, alistaba una serie de conferencias para hablar del tema y planeaba escribir un libro biográfico.