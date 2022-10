Duro revés a Biden por Arabia Saudita

Por: Ing. Esteban Sanchez

Tras la visita del presidente Biden con los Emiratos Árabes, en la cual se les pidió en una forma

fuerte y formal que subieran la producción de hidrocarburos ya que con esta acción los precios

se establecerían no solo en los Estados Unidos sino a nivel global; esta acción según expertos

serviría también para que sacara a Rusia del mercado del petróleo, pero también aunado al

pedido del aumento de producción del petróleo exigir que se impusiera un tope en el precio.

Debemos recordar que existieron bases para que los árabes le negaran el pedido a Biden ya que

por parte del gobierno de los Estados Unidos hubo señalamientos fuertes anteriormente donde

se les acusaba de acciones de asesinatos que no se han aclarado además de esto el

acercamiento de los Emiratos Árabes con Rusia, por lo que los árabes hicieron todo lo contrario

al reducir su producción a 2 millones de barriles de petróleo por día, con esta acción afecta aún

más la economía global no solo a los Estados Unidos; por su parte, con el fin de aminorar la

situación por esta reducción de la producción de petróleo el presidente Biden ha destinado 10

millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica que espera con esto el precio de los

hidrocarburos se estabilicen previendo también que con esta decisión no afecten las próximas

elecciones de noviembre. Al final de esta situación, Estados Unidos considera que la posición de

Arabia Saudita es un acto hostil por no subir su producción de petróleo a lo que los árabes

responden que podrían llevar a juicio político a los Estados Unidos por amenazas para que

aumentara la producción de hidrocarburos, así como de poner un precio tope al petróleo.

En otro orden continúan las protestas en la Unión Europea por los altos costos y escases de

hidrocarburos, saliendo a las calles en la mayoría de los países europeones , y no solo pidiendo y

exigiendo a sus gobiernos que los escuchen para resolver el problema de los hidrocarburos, el

alto costo también de los alimentos, y la electricidad, sino también la exigencia de que eliminen

las sanciones que impusieron a Rusia y salir de la OTAN así como pedir la renuncia en varios

países de sus gobernantes como en Francia, Inglaterra, Alemania entre otros. Esta situación de

los habitantes europeones es desesperante ya que se avecina el invierno y se espera que

tendrán escases de combustibles, y alimentos con sus precios elevados.

Mientras tanto, el presidente de Rusia Putin comunica a los europeones que Rusia puede surtir

el as que requieran a través del gasoducto Nord Stream 2 despues de ser reparado, a un costo

más razonable pero sin un precio tope como quiere el presidente Biden, solo que a pesar de la

urgencia de que lo necesitan, los europeones lo están pensando por las amenazas de Biden de

no negociar nada con Rusia.

Por ahora es todo, mientras tanto ¡!! AQUÍ SI PASA Y MUCHO ¡!! Para cualquier información,

favor de comunicarse a: editorial@novedadesnews.com y/o tulmex@hotmail.com