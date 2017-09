Dulce María protagoniza la serie de TV “¡Muy padres!”

México.- (Notimex) La cantante y actriz Dulce María no tenía pensado regresar a la televisión por dedicarse de lleno a la música, sin embargo vuelve para protagonizar la nueva producción de Imagen Televisión, ¡Muy padres! “La verdad esto fue muy inesperado, yo estaba en promoción de mi tercer disco como solista, no tenía contemplado regresar a la televisión pero la vida del álbum ya estaba agotándose y de repente me hablaron para comentarme de este proyecto, entonces lo acepté porque es una nueva forma de contar historias”. Además de dar vida a “Miss Pam”, uno de los papeles principales, también interpreta “Borrón y cuenta nueva”, el tema principal de la serie, el cual fue autoría de la misma Dulce María. “El tema fue hecho exclusivamente para la serie, de hecho hicimos tres versiones de la letra porque queríamos algo que fuera divertido, alegre y que hablara del amor entre papás e hijos, pero también del amor universal”. Respecto al hecho de colaborar en una televisora diferente a la que trabajó toda su vida, comentó que es bueno porque es una opción más a las dos ya existentes, lo cual es positivo para la industria en México. “Yo soy leal y agradecida, desde los cinco años trabajé en Televisa, pero ahorita creo que es una etapa diferente sobre todo para los actores, en algún momento rechacé proyectos importantes de otras empresas por la falsa lealtad que te creas en la cabeza pero ésta es otra nueva etapa de la vida no solo para mí sino para las televisoras”, concluyó. ¡Muy padres! refleja a los padres actuales, capaces de sentir ternura, amor, reír, llorar, así como hacer cualquier cosa por sus hijos, desde pasar el ridículo hasta dar la vida por ellos sin perder su masculinidad. Se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas a través de la señal Imagen Televisión.