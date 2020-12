Dua Lipa cautiva a seguidores con show virtual “Studio 2054”

En el espectáculo virtual, Dua Lipa salió rodeada de decenas de bailarines; cantó ‘Future Nostalgia’, uno de sus temas más escuchados en 2020. Luces de neón, salones de baile de moda y unas gotas de descontrol han protagonizado este viernes el espectáculo virtual “Studio 2054“, con el que la estrella británica del pop Dua Lipa ha deleitado a sus fans. La cantante ha comenzado el show con una gran puesta en escena rodeada por decenas de bailarines a los compases de Future Nostalgia, uno de sus temas más escuchados en este 2020 y nombre también de último álbum, seguido por la representación de Levitating y Pretty Please, singles de ese mismo disco. El espectáculo virtual ha sido grabado en directo en un almacén aclimatado en diferentes escenarios: desde un ambiente de discoteca con luces de neón, DJ’s y bailarines por todas partes, hasta un clásico salón a la antigua donde la cantante ha presentado el videoclip de Prisioner, su último tema junto a Miley Cyrus. En el evento no han faltado bailarines, músicos e incluso acróbatas, patinadores o trapecistas, que han convertido una nave industrial utilizada como almacén en una auténtica discoteca repleta de ambiente y ‘buen rollo’. El show ha estado protagonizado también por invitados especiales como la cantante belga Angèle, quien ha representado junto a Dua Lupa Fever, y por la diva del pop Kylie Minogue que ha deleitado a los fans de la cantante británica con un tema en solitario y Electricity. Uno de los momentos más especiales del espectáculo ha estado marcado por la aparición de Elton John en pantalla tocando uno de sus temas estrella Rocket Man y por la presentación del cover de un futuro tema presentado por la artista británica FKA Twigs con un pole dance.

¿Quién es Dua Lipa? Dua Lipa es una cantante y compositora británica. Nació en Londres, Inglaterra, el 22 de agosto de 1995. En 2016 logró, con su sencillo ”Be The One”, internacionalizar su carrera musical tras ingresar en las veinte principales canciones de las listas de éxitos en varios países europeos. La familia Lipa es oriunda de la ciudad de Pristina, capital de Kosovo, de donde emigraron en los pasados años noventa debido a la violencia y la represión por la que atravesaba el país balcánico en aquel entonces. Dukagjin Lipa y su esposa Anesa se mudaron a Londres, donde a los pocos años nació la primera de los tres hijos del matrimonio: Dua; luego, en 2001 nació Rina y en 2006 Gjini, que es el menor. Las primeras nociones de canto las aprendió la niña Dua de su padre, pero fue al escuchar las canciones del álbum «Whoa, Nelly!», de Nelly Furtado, cuando se le despertó la vena artística y quiso ser cantante. La artista Pink también fue una influencia importante en sus comienzos musicales. En la escuela secundaria Dua tocó el violonchelo por un corto período. También perteneció a la coral, de la que fue rechazada pues en opinión del profesor de canto sus habilidades vocales no estaban suficientemente desarrolladas; el educador manifestó, asimismo, que ni siquiera llegaba a las notas altas. Eso produjo en la muchacha gran aflicción e inseguridad sobre sus habilidades vocales; sin embargo, tiempo después Dua Lipa ingresó en la Sylvia Young Theatre School, donde recuperó la confianza en su talento artístico. Con dieciséis años comenzó su carrera como modelo tras ser abordada por un manager, aunque no consiguió buenos trabajos a excepción de un anuncio televisivo para The X Factor. En 2012, con diecisiete años, escribió su primera canción Lions, tigers & bears, que aunque no tuvo éxito llamó la atención de un productor musical. Ahí empezó la carrera que la convertiría en una estrella que viaja en avión privado y vive rodeada de guardias de seguridad. En 2015, firmó un contrato con Warner Music Group para su álbum debut. El lanzamiento del sencillo promocional, New Love, tiene letra escrita por ella misma y fue presentado en agosto de 2015. Consiguió triunfar en Europa y Australia con el segundo sencillo, Be the One, la única canción del álbum que no escribió, y que apareció en octubre de ese mismo año. El sencillo alcanzó el top 10 de las listas musicales en más de once países europeos llegando a la posición N.º 1 en Bélgica. En todas sus canciones, Dua Lipa expone el empoderamiento de la mujer y su cuerpo de baile es completamente femenino. Sus letras son un alegato a favor del feminismo, como New Rules, el tema que la catapultó a la fama. Una canción sobre rupturas que fue calificado de himno feminista. Intenta trabajar con compositoras y productoras, pues se siente más cómoda rodeada de figuras femeninas cuando trabaja.