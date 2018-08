DR. CHIRRISQUIZ

CLAVE: MUSICA Que conste que nunca lo he contado porque no quiero que después anden diciendo que soy orgulloso y que lo ando gritando a los cuatro vientos… nunca lo he mencionado. Hoy es la excepción, y lo hago con toda la sencillez que SIEMPRE me ha caracterizado. Lo estoy haciendo porque dudas de mi carrea musical… nada mas por eso. No quiero que sigas diciendo que hablo nomás por hablar y que no tengo experiencia musical con grandes cantantes tanto nacionales como internacionales. Te estoy enviando fotos (copias) para que te des cuenta de que no te estoy mintiendo… nunca lo he hecho. También te envío fotos de los reconocimientos que he recibido en el transcurso de mi larga carrera musical. En la nueva versión de las sinfonías de Beethoven… tuve una participación especial… hago un solo de maracas y guiro. ¿Sabías que mi amigo Beeto escribió la partitura especial para que yo tocara las maracas y güiro? ¿Verdad que no? En la Quinta y Sexta Sinfonía de mi cuate le hicimos unos cambios haciendo mas difícil mi participación con maracas… y se logró después de mucho esfuerzo. El problema era de que en vez de ser en Mi sostenido lo tocamos en Fa Bemol menor… algo imposible de ser, pero lo hicimos. Dirás que porque imposible ¿verdad? Porque de Mi se pasa directamente a Fa… no hay Mi sostenido. Y tambien porque de Fa a Mi no hay bemol, se pasa directamente a Mi. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?… creo que no, pero de todas maneras te lo digo para que lo tengas presente cuando se te ofrezca. ¿Ahora te das cuenta de que no soy un músico común y corriente? No se lo digas a nadie pero, hemos sido invitados a la toma de posición de López Obrador… pero creo que me voy a enfermar para ese dia.

CLAVE: APUESTA Te apuesto que la apuesta ha hecho de tu vida toda una apuesta. No sé porque te lo puedo apostar… pero por lo que me dices creo que es lo único que sabes hacer, apostar. En mi experiencia en las apuestas te diré que sólo hay dos tipos de apostadores… el primero y el segundo que nada tienen que ver el uno con el otro ni el otro con el uno, pero así son las apuestas y que le vamos ha hacer. Como te decía… solo hay dos tipos de apuestas; el que apuesta porque sabe que va a ganar y el otro que cree que va a ganar. Como entenderás, el primero lleva mucho mas ventaja que el segundo. En otras palabras… es mas facil que gane el primero que el segundo. El segundo sin saber nada de nada le gusta arriesgarse… sabiendo muy bien que las lleva de perder por su ignorancia. Aunque no creas, cada susto que nos dan esas personas que a nuestro parecer no saben nada. Ahora que esto no los hace víctimas de la ocasión de su ignorancia… porque en esto también juega el destino que les da la oportunidad a los ignorantes de ganar. ¿Entiendes lo que te estoy explicando? Las apuestas solo las hacen los pillos y los tontos. ¿Que porque te digo esto? Muy sencillo, entiéndeme a la primera porque no tengo tiempo para volver a explicarlo ¿Está bien? Si apuestas sabiendo que vas a ganar… eres un pillo. Si apuestas sabiendo que vas a perder… eres un tonto. Por ejemplo… ahora mismo te apuesto a que no me estas entendiendo. ¿Que soy brujo? no. Simplemente estoy queriendo comprobar que tu eres… no sé si decírtelo o no. Mejor no te lo digo… apuesto a que sabes a que me refiero. Además podría lastimarte mentalmente y eso no me lo perdonaría en esta vida… ni en la otra.