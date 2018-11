DR. Chirrisquiz

CLAVE: PAJARITOS Quiero ofrecer antes que nada mis disculpas por la ignorancia en este tema. Por mas que he intentado documentarme en este tema, siempre encuentro lagunas que no entiendo y la mayoría de las veces mejor opto por dejar todo en paz. He buscado siempre tener una respuesta que sea satisfactoria para todos, pero también tengo que ser realista y que no siempre se tendrá lo que se quisiera tener. Lo que más me amarga, es que muchas veces termino con mas preguntas que respuestas… y eso me amarga la vida. Tu pregunta… ¿Porque cuando nos golpeamos la cabeza algunas veces vemos pajaritos y otros ven estrellitas? Bueno, los de la alta alcurnia ven estrellitas y nos-ustedes no les alcanza mas que para ver pajaritos. ¿Cómo es que los pajaritos se nos meten en la cabeza? Y si nunca nos golpeamos… ¿esos pajaritos nunca saldrán? Cuando salen esos pajaritos… ¿se van o se vuelven a meter? ¿En dónde están guardados? ¿Como se mantienen esos pajaritos? ¿Tienen crías? ¿Qué raza de pajaritos son? Una vez que salen de nuestra cabeza… ¿para dónde se van? ¿Son pajaritos normales o tienen un coeficiente más alto que los demás pajaritos? ¿Porque siempre cuando salen dan vuelta en nuestra cabeza? ¿Por donde salen esos pajaritos? Si uno se propusiera… ¿se podría tener una granja avícola de esos pajaritos? ¿Se podrán vender esos animalitos? Creo que queda descartada eso que dices que esos pajaritos son piojos evolucionados.

CLAVE: CORONAS Me alegra saber que no solamente te preocupas por estar bien en esta vida… sino también en la otra. Tampoco hay que preocuparse tanto por la otra vida… porque no disfrutamos la que tenemos aquí. Es muy cierto lo que dices que vamos a tener coronas en el cielo… siempre y cuando nos portemos bien… aunque algunos despistados se las toman aquí ya haciéndose a un lado para el futuro… la otra vida. No estoy muy seguro de como es esto de la otra vida y los premios que hay para los que se portan bien… lo único que hago es portarme lo mejor que puedo y cuando no… pues no. La enseñanza que tuvimos en la Universidad de la vida es que “pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí y lo friegan allá”. Una lección muy bien dada, así que por si las moscas pues mejor me porto muy bien… que hasta Santa me quiere traer juguetes en el Dia de los Reyes Magos… aparte de Navidad. En cuanto a la pregunta de quienes son los que van a tener las coronas mas grandes en el cielo… no es muy difícil la respuesta. Nada tiene que ver el que te portes bien o mal… nada de eso. Quienes van a traer la corona más grande son la gente cabezonas. La gente que tenga la cabeza chica… no va a poder con una corona grande… ni siquiera poniéndole un adaptador. Así que si no eres cabezona… lo siento mucho, te va a tocar una corona chica… eso es si te toca. Así que, si eres de cabeza chica… pues de nada te va a valer portarte bien… tu cabeza no podrá con una corona grande. Ahora que si eres de cabeza grande… aunque te portes mal tu corona será grande… creo que así es el asunto. Ahora que, en relación a de que será tu corona… eso es otro asunto.