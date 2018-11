DR. CHIRRISQUIZ

CLAVE: COCUY Ya me imagino lo traumada que has de estar. No me explico como es que has vivido todos estoy anos con eso. Lamento decirte que tuviste una infancia muy dura. No sé qué hubiera hecho si me hubiera tocado una madre como la tuya… en serio que no. Bueno, si sé lo que hubiera hecho… pero creo que tu no lo podrías hacer. Al menos mi madre nunca me dijo que me comiera… eso que tú le llamas… ¿cómo dices que se llama? ¿Frijoles? ¿Así se escribe verdad? Bueno como te estaba diciendo. Mi madre tuvo consideración… bueno, ¿será que ella nunca nos cocinó? La sirvienta que nos cocinaba había graduado de la Cordon Blue de Francia, asi que siempre nos hacía lo que le pedíamos o se nos antojaba. Nunca de los nunca comíamos lo que no queríamos… NUNCA. Es mas, un día que la cocinera se enfermó, mi madre no la dejó salir de su recámara mi madre nos hizo sopa de coditos… ¿te das cuenta lo que mi madre había hecho? Lo peor estaba por venir, nos quería obligar comer lo que ella había hecho. Nunca lo había hecho y ese día sería inolvidable para mi. Sentía que no era mi madre la que nos estaba haciendo eso. Recuerdo muy bien que se me quedó viendo y me amenazó… -si no te comes eso, voy a llamar al roba chicos- eso me llegó al corazón y cuando estaba a punto de comer los coditos le pregunté… – ¿y si al roba-chicos tampoco le gusta eso? Mi madre se me quedó viendo muy tiernamente y me dijo… -No te lo comas hijo- esa es la única vez que tuve una diferencia con mi madre. No sé en que condiciones esta tu familia, pero creo que si tu madre te dice que te comas eso… frijoles ¿verdad? Pues creo que lo debes de hacer. Ahora en lo que si no estoy de acuerdo es que amenace con llamar al “cucuy”. Eso si te puede crear un trauma que cuando estés en mas edad tengas pesadillas. Los frijoles como quiera pasan, pero el trauma no. En caso de que tu madre siga con lo mismo llámame, creo que puedo tener un poco de tiempo para hablar con ella. Mientras investigo quien fregaos es ese cucuy

CLAVE: INFORMACION La verdad es que no entiendo muchas cosas que nos enseñaron en la escuela. Nomás dime, ¿de qué me sirve saber que Londres es la capital de Francia? De nada. ¿De qué sirve saber la hipotenusa de un circulo? De nada. ¿De qué me sirve saber las tablas de multiplicar si nada mas llegan hasta el 10? ¿De qué me sirve saber que el hemisferio norte realmente no esta al norte? Y el hemisferio sur esta al sur del norte. De nada. ¿Quién dice que el norte esta hasta donde está el sur? ¿El hemisferio Sur no puede estar a un lado del Este? O ¿de aquel? O sea, el Oeste. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No me explico para que fregaos nos metieron tanta información que llenaron nuestro cerebro y ahora no tenemos espacio para lo que realmente necesitamos saber Ahora entiendes que nos dieron mucha pero mucha información y ¿para qué? A ver dime… ¿te sirve de algo saber que la capital de Argentina es Maradona? ¿Verdad que no? ¿Te sirve de algo saber que el rio Bravo no es tan bravo como lo escriben? ¿Qué del Mar Muerto? ¿Sabes que fue lo que pasó con ese mar? Hay muchas cosas mas importantes por saber que todo lo que nos enseñaron en la escuela. ¿A poco no se te fue el sueño cuando se perdió la cadenita de Carmen? ¿A poco no se te fue el sueño cuando te diste cuenta de que la raíz cuadrada no la podías aplicar al momento de lavar la ropa o los trastes? ¿A poco no es mas importante saber a que temperatura se cocen los huevos? ¿Cuánta agua se necesitan para cocer una libra de frijoles? ¿Cuánto tiempo se necesita para que los cubos de hielo estén listos? Eso nunca nos enseñaron en la escuela… mejor nos dijeron que Cristóbal Colon se robó tres motos marca carabela. Dime, ¿de algo te sirvió saber eso? NO. Si no nos hubieran metido tanta información inservible… la Universidad nos hubiera hecho los mandados… que si no.