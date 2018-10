DR. Chirrisquiz

CLAVE: PORNOGRAFIA INFANTIL Eres una hipócrita de primera… y no esperes que te ofrezca disculpas por eso, porque es la ‘puritita’ verdad… “verdad de Dios”. Eres de las que “cuelan el mosquito y se tragan el camello”. Estoy mas que seguro que eres de esas que se la pasan pegando en el pecho diciendo… “mea a culpa, mea a culpa” (esto es en latín, para los que no saben). Mujeres como tu sobran en este mundo… abundan en gran manera por si acaso no quedo bien claro. Eso me da mucho miedo. Personas como tu me causan “un no sé que tu, que qué sé yo”. En serio que les tengo pavor porque son muchas. Quiero decirte que para tu conocimiento el juego de la Lotería es mas mexicano que nada (no me han dicho lo contrario). Me gustaría que te contara tu esposo como es que se juega en México ese juego; de frijolitos, botones, piedritas… de lo que sea se pone en ese juego. No es lo que tu ganes, sino lo que te diviertes jugándolo. Pero volviendo a lo de tu carta… ¿cómo crees que ese juego de Lotería es un juego pornográfico nada mas porque la sirenita no trae brasier? Tan mal pensada eres que piensas que a los niños les gusta jugar Lotería nada mas por verle “sus cositas” a la sirenita preciosa Por favor, por lo que mas quieras, déjate de tonterías. Estoy mas que seguro que los niños que juegan no ven lo que tu estas viendo en la sirena… ellos crecieron con las “cosotas” de la sirena expuestas… al menos hasta donde se ella nunca se las a cubierto, no le veo el caso. ¿Cuándo se ha visto una sirena que use brasier? O ¿será que lo que sientes es envidia porque tus… no están tan grandes como lo de la sirenita? Sólo para ponerte en tu lugar, (hablando entre nos) ¿A poco no te gustaría que el apache no trajera nada… mas que su penacho?… golosa.

CLAVE: AL REVES VOLTEADO No creo que sea verdad lo que me estás diciendo. En serio ¿te molesta que esto sea así? Por favor… dime que estas jugando y le paramos el asunto. Que bueno que naciste en un pueblito de México… porque si hubieras nacido en Inglaterra de perdido hubieras sido un “hooligan”. Si hubieras nacido en España hubieras ido por el grado “terrorista”. Si hubieras nacido en el DF… serias seguidor de López Obrador… mínimo, sino es que presidente del PRI. Así que vamos a poner las cosas en su lugar… ¿ok? Quiero recomendarte mi libro… “Como Perder Tiempo a lo Bruto”… sin lastimar a nadie. Me gustaría empezar por decirte que este libro a cambiado la vida de muchas personas… en el audio-libro. En el video-libro tengo los testimonios de personas que testifican como eran antes y después de haber leído mi libro. También lo puedes encontrar en el “mercado negro” pero no te lo recomiendo… está un poco editado y además estarías fomentando la piratería y eso no está bien. Bueno, tu problema está en que te estas volviendo insoportable nada más por ver esa palabra al revés… ¿cierto? ¿Sabes cuál es la solución? No la veas. Cuando veas que se te va a cruzar pues voltea tu cara al lado contrario y listo. Es mucho más fácil que hagas eso a que a todas las ambulancias les cambien el rótulo AMBULANCE al derecho… ¿no lo crees así? Me gustaría saber si estando tu dentro de la ambulancia herido de muerte te importaría mucho si la palabra ambulancia esta al revés o no. Si a los que van dentro de la ambulancia no les importa… ¿porque les ha de importar a los que están fuera? Deja de estar pensando tonterías… ponte a contar los palillos de dientes que vienen en las cajitas o los clips… a ver si vienen completos