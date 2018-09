DR. CHIRRISQUIZ

CLAVE: RATON PEREZ Muy pocas veces he contado esta triste historia que cada vez que la cuento no puedo evitar que lágrimas (como si fueran gotas de sangre) salgan de mis ojos… y hasta por la nariz. A nadie le importa la historia del “Ratón Pérez”. Les importa mas si gana o pierde el América… si el niño rico de la taranovela es el padre del hijo de la sirvienta. Les importa más si Estados Unidos ataca a Siria… si la Selección Mexicana gana o no los partidos moleros, si hay papel en el baño, si ya pusieron algo nuestros contactos en Facebook… si Espinoza Paz ya grabó otro disco o si Paquita la del Barrio ya tiene novio… que va, vivimos en otro mundo. ¿Alguien sabe cuando fue la última vez que supo algo del ratoncito? Ahhhh! ¿Pero que tal cuando nuestros hijos traían el diente ya para caerse? – Cuando se te caiga el diente… lo pones debajo de la almohada para que el ratoncito Perez te de un dolar-. ¿Cuántas veces hicimos eso? No nos importaba si el ratoncito Perez tenía dinero o no… lo que nos importaba eran nuestros hijos. ¿Quién es el “Ratón Perez”? a quien le importa eso. Mientras que le traiga el dólar a nuestro hijo… ¿cierto? No están para saberlo ni yo para contarlos pero la historia del Ratoncito Perez es muy triste… mas que cualquier churro de Televisa (me refiero a todos sus programas en general) que da lástima. Hace muchos años, un apuesto príncipe jugando a las guerritas con sus amigos, sin querer queriendo (o sea que se le chispoteó) con su resortera le tumbó un diente a una bruja que iba pasando por donde el príncipe y sus amigos estaban jugando. Cuando la maldita bruja supo quien le había tumbado un diente se prometió a sí misma vengarse del príncipe. No mucho tiempo después, andando solo el príncipe sin los soldados de la Corte que lo cuidaban se encontró a la maldita bruja, la cual lo convirtió en ratón. La maldición era que sería el encargado de cuidar de cada diente que se le cayeran a los niños, y que su fortuna sería para que la compartiera con esos niños que se estaban quedando chimuelos. Después de tantos años el ratoncito Perez quiere retirarse por tres razones: Ya esta muy viejo para andar cambiando dinero por dientes. Su fortuna se ha acabado en ese intercambio de dientes y…Tercero.. ya no haya que hacer con tanto diente. – No han tenido consideración de mí- me confesó un día. No importa que temporada del año es… él tiene que venir por el diente. Y muchas veces ha tenido que dejar mas de un dólar por un diente porque los padres no son considerados… algunos se sienten ricos y les prometen hasta 100 dólares por cada diente y el ratoncito Perez ya se ha quedado pobre. El problema es que esta maldición es por generaciones. Ahora que… nadie sabe que su único hijo salió muy bueno para correr. Cuando le dije en quien yo estaba pensando le brillaron los ojos de alegría con lágrimas de consuelo. Speedy González… será quien tome el lugar del Ratoncito Perez. Hay que hacer la aclaración que Speedy González se llama Speedy Perez. Lo que pasa es que él quiere hacer su propia historia. Ya estamos haciendo los trámites para que Speedy empiece en el 2020 a recoger los dientes. ¿De donde se va a sacar dinero…? Se me ha ocurrido un teletón, nomás que acá si daremos recibo de las donaciones. Por cada donación de 100 dls. el Raton Perez les mandará un diente de colección firmado por el mismo. Esta oferta no durará mucho tiempo. También se me está ocurriendo hacer una película y que las ganancias vayan para el retiro de este abnegado y mal valorado héroe. Luego les digo a donde pueden hacer llegar sus donaciones