Dos meses y seis partidos después JC Osorio volverá al banquillo

Dos meses después de ser expulsado del partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones entre México y Portugal, Juan Carlos Osorio volverá al banquillo del ‘Tri’. Pasaron seis partidos entre Copa Oro y eliminatorias, además de un buen número de críticas, pero finalmente llegó el día de dirigir al equipo desde el campo. Osorio fue suspendido seis cotejos por el comité disciplinario de FIFA debido a los insultos hacia los árbitros de dicho encuentro. Una sanción que ni siquiera fue apelada por la Federación Mexicana de Futbol. Ante el castigo impuesto, al colombiano no le quedó más que estar lejos del equipo en cada uno de los cinco partidos de Copa Oro que se disputaron. Si quería dar indicaciones o cambiar su esquema, debía comunicarlo a la distancia con sus auxiliares Pompilio Páez y Humberto Sierra. El saldo sin él fue de cuatro victorias, un empate y una derrota, que costó la eliminación de Copa Oro. Acompañado en un palco por los directivos de la FMF, el cafetalero se acostumbró a seguir a su equipo y mirar desde las alturas cada uno de los movimientos preparados en los entrenamientos. Solo le quedaba confiar en sus auxiliares y en sus jugadores. Fue la misma historia en toda la Copa Oro y en el encuentro ante Panamá de las eliminatorias, en el que el ‘Tri’ obtuvo su pase al Mundial. “Siento una alegría inmensa de volver, de estar cerca del equipo en la cancha. Ha sido una experiencia importante que me ha dejado muchas enseñanzas”, explicó el timonel desde San José, donde volverá a su puesto en el banquillo cuando la selección enfrente a Costa Rica. Explicado por el mismo Osorio, la sanción recibida y la experiencia como tal “espero no volverla a pasar”. Es una situación de la que afirma haber aprendido, pues igualmente un mensaje desde los federativos es que se necesita al entrenador en el campo y no en el palco. Dos meses y seis encuentros después, el ‘Tri’ volverá a tener a su director técnico pegado a la banda, con sus anotaciones siempre presentes.